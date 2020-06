”Ingen ugler i vores mose!”

Nicolai Clausen afsluttede den målrige kamp med dette hovedstødsmål til 4-4. Foto: Thomas Løser, Brønshøj Boldklub

Sådan lød en taktfast slagsang i Tingbjerg Idrætspark søndag eftermiddag, da 357 tilskuere nød sommersolen og lokalopgøret mod AB, som markerede genstarten på fodbolden i 2. division efter den ufrivillige coronapause

Af Henrik Hvillum

Med kærlig reference til både Utterslev Mose og AB’s tilnavn ”Uglerne” var der nu temmelig mange ”ugler i Utterslev Mose” for de gul-sortklædte Brønshøjspillere, som med cheftræner Michael Madsens ord var bedre i angrebet end i forsvaret.

Den underholdende kamp sluttede med de usædvanlige cifre 4-4, men der kunne såmænd sagtens være scoret et par mål mere i begge holds favør.

Spillemæssigt så det noget rustent ud for ”Hvepsene” i starten. Veteranen Jamil Fearington blev fiberskadet allerede efter 7 minutter, da han fik bremset et ellers nærgående forsøg fra AB’s Frederik Christensen.

Herefter fortsatte AB dominansen, lige indtil der var spillet 26 minutter. For pludselig slog Brønshøj kontra, og En lang stikning til Casper Löween, som uselvisk sendte den videre til Kevin Bechman Timm, havde herefter let ved at gøre det til 1-0.

Otte minutter senere var samme Bechmann Timm helt fri til hovedstød på midten efter indlæg fra Löween igen, og dermed er den tidligere AB-spiller (!) nu oppe på 8 sæsontræffere. Efter dén træffer spillede Brønshøj sin bedste periode i kampen, og det lignede en tryg pauseføring.

Men som Søren Lerby engang sagde, så er ”2-0 den farligste føring”, og kort før dommer Lasse Læbel Graagaards pausefløjt tog ”Hvepsenes” forsvar sig en kostbar middagslur. AB’s Marcus Hørbye reducerede og bragte ny spænding ind i anden halvleg.

Årets selvmål i 2. division

Og knap var der fløjtet op efter sidebyttet, før gæsterne var på spil igen. Igen må man sige, at Brønshøjforsvarets indsats var mangelfuldt, for der var ikke megen bevågenhed på Adnan Curovic, som efter blot ét minuts spil af anden halvleg udlignede til 2-2.

De gul-sortblusede er dog en samling mandfolk, som hurtigt kom sig over modgangen, og utroligt nok var Casper Löween igen på spil blot få minutter efter udligningen. Hans hurtighed gjorde, at han nu må siges at have AB som favoritmodstander. To mål i den tilsvarende kamp i sidste års oprykningsspil, da Brønshøj (næsten på samme dato) vandt med 3-2 i Gladsaxe, blev denne gang byttet ud med to assists og målet til 3-2 til hjemmeholdet.

Det burde have givet et sikkert greb om kampen, men på spektakulær vis formåede Brønshøjs Gustav Therkildsen at bidrage til underholdningen med det, der må være årets selvmål i 2.division. Upresset i nærheden af midterlinjen sendte han bolden i en høj bue tilbage og udenom sin egen målmand Kasper Vilfort. Endda i delvis modvind…

Målet til 3-3 gav til gengæld ”Uglerne” luft under vingerne, og med 10 minutter igen kunne Nichlas Rohde let gøre det 4-3 til gæsterne. Men til al held for Brønshøj og de entusiastiske Hvepse-fans, var AB’erne nøjagtig lige så dårlige til at forsvare som modstanderne.

Udligningen til 4-4 kom således efter et hjørnespark, hvor Nicolaj Clausen nærmest ikke havde en modstander i syne, da han headede den ind bag AB’s målmand Jonathan Fisher.

Hos hjemmeholdet var der debut til den indskiftede Omar El-Itr, som med sine 17 år og 101 dage blev den næstyngste debutant i Brønshøj-trøjen. Imponerende at få debut efter én træning med Michael Madsens tropper…

Som en sommerkamp

-Det var næsten en sommerkamp, der gik op i hat og briller, og nogle af de fejl der blev lavet i begge ender er jo fuldstændig horrible. Nu har vi syv dage til at reparere på tingene. Vi havde to mand i karantæne (Jaques Sørensen og Jeffery Ofori – red.), så vi spillede med et helt nyt forsvar. Vi var sårbare på dybdebolde, men det får vi rettet til næste gang, lovede cheftræneren bagefter.

Brønshøjs næste kamp er udekampen mod Thisted på lørdag kl.15, men næste opgave i Tingbjerg Idrætspark er mod Jammerbugt FC lørdag den 27. juni.