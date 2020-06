KFUM Spejderne i Husumvold mødes igen

Efter en pause i forbindelse med corona-krisen er både bævere og ulve startet igen med de ugentlige spejdermøder hos KFUM Spejderne i Husumvold

Af Erik Fisker

– Vi startede med at fejre det med overnatning og arbejdsdag på vores skønne grund i Ganløse, hvor vi kunne sove med god afstand i både shelter og hytte. Heldigvis er vores spejdergrund stor, for der var overvældende opbakning fra forældre og børn til at få gjort hytten og grunden klar til endnu et år med dejlige udendørs aktiviteter, fortæller Signe Larsen fra KFUM Spejderne.

– Vi fik repareret vores svævebane, så man igen kan svinge sig ned af skrænten, trappen blev udskiftet af sikre og kyndige hænder og vores pejsestue fik helt nye bænke, som man også kan sove på, tilføjer Signe.

Ny Shelter

– Vi har fundet ud af at vores shelter er blevet for lille, da der kun er plads til 6 sovende børn (3 med Coronaafstand), så derfor er vi gået i gang med at finde sponsorer til at hjælpe os med finansieringen af en ny og flot shelter, så der er plads til alle børn der vil sove ude. Det koster ca. 10.000 kr. at købe materialer til en ny shelter og de store spejdere vil selv bygge den på en weekendtur.

Tilfredsheden og stoltheden ved at være med til at bygge en shelter, som man bagefter kan sove i, er så utrolig rørende hos de børn og unge der er med, siger Signe.

Sove Ude

– Igennem det seneste år har KFUM-spejderne i Husumvold inviteret forældre og søskende med på ”Sove ude” den sidste fredag i måneden. Det er en stor succes, som vi helt sikkert fortsætter med næste år. Selvom vi alle har travlt i ugens løb, så glemmer vi alt om travlhed, når vi mødes på grunden fredag eftermiddag kl. 17 til aftensmad og bålhygge. Der er ikke nogen særlige aktiviteter planlagt til ”Sove ude” for det handler egentlig mest om at forældre og spejdere kan få en dejlig oplevelse sammen, fortsætter Signe.

FAKTA

Der er igen plads til børn fra 2.-3. klasse i Ulveflokken, og man er velkommen til at være ”Prøvespejder” . Der er igen plads til børn fra 2.-3. klasse i Ulveflokken, og man er velkommen til at være ”Prøvespejder” . Flere oplysninger på Facebook: KFUM-Spejderne Husumvold Gruppe eller hos gruppeleder Søren Skyum på

soerenvs@hotmail.com

– Selv i januar Sov vi ude i shelteren, og vi havde flere lag soveposer med så ingen frøs. Dog er det også tilladt at vælge sovesalen hvis man ikke lige er klar til at gå ”All in” på Outdoor, tilføjer hun.