Konkurrence: Endelig åbnede Tivoli

Tivoli har arbejdet hårdt for at kunne give både gæster og medarbejdere en sikker og god oplevelse i haven. Foto: Lasse Salling

Sommersæsonen er forlænget til og med den 4. oktober og du kan vinde entrébilletter og turpas

Af Randi Salzwedell

Gæsterne vil stifte bekendtskab med en række forholdsregler, der lever op til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. I Haveanlægget og i indgangene skal gæsterne holde afstand. Dertil har Tivoli udviklede en række tiltag, der vil gøre gæsteoplevelsen mere smidig. Alle kan benytte sig af Tivoli App, der vil gøre gæsteoplevelsen nem lige fra billetkøb hjemmefra, bestilling af mad til spring-køen-over til forlystelserne.

Forlystelserne afsprittes løbende og der vil være afstand mellem passagerne. I tilfælde hvor Tivoli medarbejdere i forlystelserne er tæt på gæsterne ifm. sikkerhedstjek af bøjler mm vil de være iført Covid-19 visir i gæstevenligt design. Restauranterne åbner uden de traditionelle menukort og gæsterne må fortsat gerne medbringe egen madkurv i Haven.

Fyrværkeri skal der til

Hver lørdag frem til den 4. oktober vil der være mulighed for at opleve lørdagsfyrværkerishow. Denne sommer bliver der sat fokus på H.C. Lumbyes udødelige værk Champagnegaloppen, som han komponerede specielt til Tivoli 2. års fødselsdag i 1845. Anders Kanstrup fra bandet TooManyLeftHands har i anledning af Champagnegaloppens 175 års fødselsdag fået opgaven at producere en 2020 remixudgave af melodien.

Vind entrébilletter og turpas

I samarbejde med Tivoli udlodder Brønshøj-Husum Avis nu 3×2 entrébilletter og turpas til Tivoli. Du skal blot kunne svare på følgende:

Hvilket år blev Tivoli 2 år?

A:1840

B:1842

C:1845

Send dit svar med dit navn, adresse og telefonnummer til kon@bha.dk og skriv ”Tivoli” i emnefeltet. Vi skal have dit svar senest den 14. juni 2020.

Vinderne bliver kontaktet direkte. Præmien er personlig, kan ikke ombyttes og må ikke sælges eller gives videre til tredjehånd.

Alle Tivolis tiltag til en sikker gæsteoplevelse og andre forholdsregler som følge af COVID-19 findes her: https://www.tivoli.dk/da/praktisk/pas+paa+hinanden