Korjubilæum i Brønshøj Kirke

For snart 20 år siden begyndte korarbejdet for børn og unge i Brønshøj Kirke. Flere hundrede sangere har været i koret i kortere eller længere tid. Alle har de mødt og oplevet stor sangglæde, fællesskab og haft fantastiske musikalske oplevelser.

Af Erik Fisker

Både i Brønshøj Kirke, i lokalsamfundet i øvrigt og på korets rejser til udlandet har koret glædet mange mennesker med deres sang når de har medvirket ved gudstjenester og koncerter. Det er et jubilæum der er værd at fejre og derfor vil kirken gerne invitere alle tidligere korsangere til et genhør/ gensyn.

Den 5. – 6. december er der stor jubilæumsweekend hvor alle tidligere sangere er velkomne ”hjem” til Brønshøj Kirke og Sognehus. Der skal synges, hygges og gode minder skal deles og alt sammen kulminerer i en (eller to) koncerter søndag eftermiddag 6. december i Brønshøj Kirke.

For at give alle sangere mulighed for at blive helt syngeklar til koncerten er der allerede lørdag den 7. november reserveret en øvelørdag for alle tidligere korsangere. Organist Bente Kiil Toftegaard som tog initiativet til at oprette koret har gennem alle årene været korets dirigent og hun ser meget frem til et møde nogle af alle disse skønne korsangere.

Måske er nogle af stemmerne kommet lidt ud af træning, men det betyder ikke noget. Hun finder nogle af de mest elskede sange frem der er blevet sunget igennem årene, og særligt julerepertoiret bliver fundet frem. Som korets faste akkompagnatør medvirker organist og pianist Martin Seier, som også glæder sig til et gensyn med korsangerne.

– Den meget tidlige omtale af arrangementet er fordi, der er brug for alle i Brønshøj som hjælp til at finde alle disse korsangere. Spred gerne den gode nyhed om at det er muligt at synge i Brønshøj Kirkes Pigekor igen – denne gang blot en weekend, siger Bente Kiil Toftegaard, der kan nås på mail bkt@bronshojkirke.dk.

