Linkbuilding er en vital del af dit arbejde med SEO

SPONSORERET INDHOLD: Det er hårdt arbejde at opnå topplaceringer i Google. Det kræver dedikeret og langsigtet arbejde med SEO. I denne sammenhæng er det især linkbuilding, der skal være i fokus. Det er nemlig en vital del af arbejdet med SEO. Derfor er det ikke en del af det at arbejde med SEO, som du blot kan vælge at ignorere.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er dog vigtigt, at det gøres klart, at det ikke er nemt at arbejde med linkbuilding, hvis du ikke ved, hvordan du skal bære dig ad med det. Hvis du ikke har den store erfaring med linkbuilding, kan det virke svært – og det er det også. Det er netop derfor, det er vigtigt, at du vælger at udlicitere dit SEO-arbejde til en ekspert.

Hvorfor er linkbuilding så betydelig en del af SEO?

Hvis du ikke ved det store om SEO, kan det være svært at se, hvorfor linkbuilding og dermed links er så stor en del af arbejdet med SEO. Det er det, da Google anser et link som en form for anbefaling af din side. Hvis du har mange links fra store, respektable sider, så anses det som om, at du har anbefalinger fra disse sider.

Det er desuden ved hjælp af links, at Google finder frem til din side. Hvis du ikke har nogle links til dit site, er det som at have en butik, der er gemt i en hemmelig sidegade, som folk ikke kan finde. Derfor er det vigtigt, at du arbejder med linkbuilding. Faktisk er det ikke blot vigtigt, at du gør det – det er altafgørende.

Skal du have succes med SEO, er der ikke nogen vej udenom, at du skal arbejde med linkbuilding. Der er dog stor forskel på, hvor meget linkbuilding, der er krævet i de forskellige nicher. Der er nemlig stor forskel på, om du gerne vil ligge nr. på ’tøj’ eller på ’billigt grej til fluefiskeri’, hvor sidstnævnte er klart nemmere.

SEO bør altid udliciteres til en ekspert

Som det også er nævnt før, er det ikke let at arbejde med SEO. Det er især ikke noget, der er let, hvis du ikke har erfaring med det. Hvis du har i sinde at kaste dig ud i at arbejde med SEO på egen hånd, er det vigtigt, at du er klar over, at du skal bruge rigtig mange timer på at lære om det.

Det er færreste, der har tid til at gå i gang med at blive eksperter inden for SEO og linkbuilding. Har du heller ikke det? I så fald skal du i gang med at finde en ekspert, der kan stå for at udføre det SEO-arbejde, som du har brug for at få udført. På denne måde er du garanteret, at du opnår de ønskede resultater.

I denne forbindelse er det vigtigt, at det gøres klart, at der ikke kan svares konkret på, hvad det koster at hyre en SEO-ekspert. Der er stor forskel på dette, afhængigt af, om der indgås en fast aftale, en timepris, hvilken branche, der er tale om m.m. Derfor varierer det også rigtig meget.