NREP ny ejer af Bygården og Store Torv i Tingbjerg

Nordens førende ejendomsinvestor, NREP, udvider sit engagement i Tingbjerg og køber det nyopførte Bygården samt det kommende private nybyggeri på Store Torv af ejendomsudvikleren Innovater

Af Erik Fisker

To af de helt centrale områder på Ruten i Tingbjerg har fået får ny ejer fra 1. juni 2020. Ejendomsudvikleren Innovater har solgt Bygården, der blandt andet indeholder de første private boliger i Tingbjerg, til en af Nordens mest innovative ejendomsinvestorer, NREP.

Ligeledes er NREP og Innovater enige om at placere det fremtidige ejerskab af Innovaters kommende boliger på Store Torv hos NREP. Samlet overdrages omkring 160 nyopførte private boliger samt 2.600 m2 erhverv på Store Torv i 2022.

– NREP står i forvejen for etableringen af 1.000 nye private boliger i Tingbjerg og overtagelsen af de private boliger og erhverv på Tingbjergs hovedgade er et naturligt næste skridt, siger byudviklingsdirektør i NREP, Jens Kramer Mikkelsen.

– Vi ser store muligheder i at være med til at udvikle hele Tingbjerg-området og gøre det muligt for mennesker med almindelige indkomster at bo i rækkehus kun 8 km fra Rådhuspladsen. De to torve vil være centrale knudepunkter i at kunne tiltrække nye beboere til området. Vi ser frem til at udvikle og drive dem videre oven på den gode start, som Innovater har været med til at skabe, tilføjer Jens Kramer Mikkelsen.

Innovater vil stå for udviklingen og opførelsen af Store Torv i samarbejde med NREP frem til det står færdigt i 2022, og Mahad Farah fra Innovater glæder sig over sammen med NREP at kunne styrke området yderligere. – Hovedgaden Ruten er et naturligt samlingspunkt for beboerne, og vi er glade for at netop NREP, med deres fokus på social og mijømæssig bæredygtighed samt deres eksisterende tilstedeværelse i Tingbjerg, har ønsket at tage det fremtidige ansvar for områderne. Det har ligget os på sinde at finde en køber, hvis vision lægger sig op ad Boligselskaberne SAB og fsb samt Københavns Kommunes, siger Mahed Farah.

Wefood rykker ind i august

Samtidig med overtagelsen annoncerer den innovative og bæredygtige fødevarekæde Wefood, at de flytter ind i Bygården til august. Kæden, der drives af Folkekirkens Nødhjælp, bekæmper madspild ved at sælge de fødevarer med brudt eller forkert emballage eller som nærmer sig sidste salgsdato, som konventionelle supermarkeder ellers smider ud, og med frivillig arbejdskraft går overskuddet til de fattigste i verden – i 2019 var det 1,7 millioner kroner. Jan-Martin Mikkelsen, Ansvarlig for Wefood, ser frem til at åbne ny butik og tror på, at Tingbjerg udgør er en god beliggenhed.

– Vi kan se, at der er en forbrugerrevolution i gang, hvor danskerne bliver mere og mere bevidste om, hvilken forskel de selv kan gøre i deres hverdag. Vi har haft nogle gode år med mange kunder og vil gerne udvide konceptet. Vi ser Tingbjerg som et interessant område med en spændende fremtid, og derfor åbner vi en butik her i august, siger han.

Næste skridt i udviklingen af Tingbjerg bliver ti private prøveboliger bag skolen, som NREP vil opføre inden for et år, og som skal vise, hvordan de kommende 500 private havehuse kommer til at passe ind mellem de eksisterende almene boliger i Tingbjerg.