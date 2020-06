Ny café ved Husum Bypark OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den gyldne belægning og det faktum at der er mulighed for sol det meste af dagen, er med til at understøtte den afslappede stemning ved den nye café Kaffeiin ved Husum Bypark. Foto: Kaj Bonne

Der har i flere år været ønsker fra lokale om en café ved Husum Bypark og i starten af juni åbnede Kaffeiin dørene med håndsprit og gratis, økologisk kaffe i åbningsdagene.

Af Redaktionen, redigeret