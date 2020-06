Nye madtrends spredes

SPONSORERET INDHOLD: Flere og flere madtrends bider sig fast og spreder sig. Nogle vælger at ændre på deres kost for sundhedens skyld. For nogle handler det om miljøet og at passe på naturen. Mange bruger begge dele som argumenter. Begge dele er også gode argumenter.

Det bliver mere og mere populært ikke at spise hvad som helst. Man må gerne stille krav til sin mad i dag. Der behøver ikke være en helbredsmæssig årsag, før der er grund til at vælge visse madvarer fra. Det bliver mere normalt, og det bliver mere accepteret. Men det er stadig langt fra normalen.

Glutenfrit

Nogle undgår gluten og spiser glutenfri mad. Det kan være på grund af allergi eller intolerans, men for mange er det et sundhedsmæssigt valg.

Det er efterhånden blevet nemmere at spise glutenfri mad. Man er ikke længere nødt til at lave al sin mad selv, hvis man vil undgå gluten. Mange restauranter og spisesteder har glutenfri retter i deres udvalg. Supermarkederne får flere og flere glutenfri produkter i deres sortiment. Det bliver nemlig efterspurgt mere og mere.

Laktosefrit

Nogle spiser mad uden laktose. Det er igen ofte på grund af allergi eller intolerans. Hvis maven ikke reagerer godt på laktose, er det bedre at undgå det.

Der er også i dag kommet mange alternativer til de laktoseholdige madvarer. Det er slet ikke umuligt at holde sin kost fri for laktose.

Kødfrit

At undgå kød helt eller delvist bliver også mere og mere udbredt. For mange handler det om at passe på naturen, spare på ressourcerne og behandle dyrene godt.

Veganere, vegetarer og de mere fleksible flexitarer, der spiser lidt kød, får også nemmere og nemmere vilkår på restauranter og lignende. Der kommer nemlig flere af dem, og efterspørgslen stiger. Restauranterne får øjnene op for, at de også skal have tilbud til de kunder, der spiser glutenfri mad og dem, der undgår laktose eller kød.

Efterspørg den kost, du ønsker

Spiser du selv fx glutenfri mad, har du nok oplevet, at det er blevet nemmere. Det er dog ikke lige så nemt at holde sin kost glutenfri, som det kunne være. Men du kan være med til at øge efterspørgslen og dermed øge udbuddet. Begynd at spørge efter glutenfri mad, når du spiser ude. Gå efter de glutenfri produkter, når du handler i supermarkederne. Så kommer der mere af det.

Spiser du alt, kan du stadig støtte op om at gøre livet nemmere for allergikerne. Du kan også være med i klimakampen. Du skal bare udvide din normale kost med nogle glutenfri produkter og nogle produkter uden laktose. Og så kan du holde kødfri dage. Så er du med til at øge efterspørgslen, og du er med til at passe på miljøet.