Nye tider på Johannesgården

Foto: Kaj Bonne

Johannesgården Plejehjem på Fuglsang Allé i Brønshøj fik i sidste uge besøg af overborgmester Frank Jensen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Politikerne på Københavns Rådhus afsatte i maj penge til en hjælpepakke, der skal komme ældre på plejehjem og i hjemmeplejen til gode under coronakrisen. Pengene skal anvendes til at forebygge ensomhed og bidrage til at sikre en god og tryg hverdag på byens plejehjem.

Af Erik Fisker

De ældre tilbydes flere aktiviteter på plejecentrene, mere hjælp til at kommunikere med familien digitalt – fx via iPad – og de får mere 1til 1-samvær med personalet.

De to borgmestre kom til Johannesgården for at tale med beboere og personale om hvordan de har håndteret coronakrisen og fået mere socialt samvær ind i hverdagen og blev modtaget af forstander Signe Lynge Manzano, der fortalte, at alle omkring plejehjemmet glæder sig til at vende tilbage til mere normale forhold.

– I omkring to måneder har vi fulgt de nationale retningslinjer, som har betydet en helt anden hverdag, end vi har været vant til. Mange har taget forholdene til sig, og vi har ikke haft nogen smittede med corona – og vi har haft nok værnemidler, sagde forstanderen. Hun blev suppleret af en beboer, der fandt, at forholdene på Johannesgården har fungeret, og at man også har været lidt ”fleksibel”.

– Vi skal lære af krisen

– Jeg har været på flere besøg på det seneste, mens plejehjemmene har åbnet mere og mere op. Og ligesom de andre gange så var det en rigtig god oplevelse at være på Johannesgården. Det er virkelig betryggende og opløftende at opleve, hvordan både de ældre og de mange dygtige medarbejdere har taget den her meget underlige tid med et godt humør og har løst de mange udfordringer med kreativitet og fleksibilitet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Brønshøj-Husum Avis har spurgt Sisse Marie Welling, om der tages initiativer til at undersøge, om nogle af de tiltag, der er taget på plejehjemmene under corona-krisen, vil blive videreført, når de normale forhold vender tilbage.

– Der er ingen tvivl om, at vi kan og skal lære af den her krise. Og vi skal se på, hvordan vi kan tage noget af det gode med os, som krisen har bragt med sig. For selvom der har været store afsavn og mange ting, man som beboer og medarbejder har skullet vænne sig til fra den ene dag til den anden, så har vi også set rigtig fine ting udfolde sig socialt. Også i det praktiske arbejde er der sket en del, ex med rengøring og hygiejne, hvor vi har skruet gevaldigt op. Det har haft den store gevinst, at vi har oplevet markant mindre anden sygdom blandt beboere og medarbejdere end normalt, udtaler Sisse Marie Welling.