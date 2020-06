Nyt samarbejde skal hjælpe udsatte børn med foreningslivet

Fritidscenter Tingbjerg og Brønshøj Boldklub, har netop nu daglige hold med fodboldundervisning. Et eksempel på samarbejdet. Kommunen kan formidle kontakten til klubberne. Foto: presse

Indsatsen ‘Aktive Børn i Forening’ skal bygge bro mellem daginstitutioner og idrætsforeningerne udsatte boligområder bl.a. Tingbjerg og Gadelandet/Husumgård

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har sat gang i et nyt samarbejde med idrætsforeningerne i udsatte boligområder for at få flere børn ind i foreningerne. Boligområderne er udvalgt, fordi de står eller stod på regeringens ghettoliste. Mange af børnene er ikke medlem af en idrætsforening, og dermed går de glip af de positive fællesskaber i deres nærområde og får ikke gang i de sunde vaner i fritiden, som er vigtige for et sundt liv.

Målet med det nye samarbejde ‘Aktive Børn i Forening’ er derfor at bygge bro mellem daginstitutionerne og idrætsforeningerne i de boligområder, så flere af børnene og dermed også deres familier inkluderes i positive og sunde fællesskaber i idrætsforeninger.

Flere undersøgelser peger på at aktive børn bliver til aktive voksne og jo tidligere de sunde vaner indarbejdes desto bedre. Og indsatsen starter op nu til trods for corona, eller måske netop på grund af corona påpeger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling:

– For mig er det vigtigt, at give københavnske børn mulighed for at få nogle sunde vaner så tidligt i livet som muligt. Coronanedlukningen har ramt udsatte børn ekstra hårdt, fordi de har et større behov for de positive fællesskaber uden for hjemmet, og derfor er det blevet endnu vigtigere at vi kommer i gang nu. En aktiv fritid er godt både for børnenes fysiske og mentale sundhed. Det er ofte i fritiden, at vi får skabt de stærke venskaber som bærer os gennem livet.

Børnehaven eller fritidsinstitutionen udvælger de børn, som vil have størst glæde af tilbuddet bl.a. på baggrund af en vurdering af, om barnet har motoriske udfordringer og ikke dyrker idræt i forvejen.