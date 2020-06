Picnic på ECV´s græsplæne i juni

Camilla præsenterer tapas og cirkustelt i Voldparken. Foto: mf

Det Økologiske Folkekøkken inviterer tre torsdage i juni til picnic på græsplænen efter de gældende Corona-regler om afstand.

Af Erik Fisker

Det Økologiske Folkekøkken inviterer tre torsdage i juni til picnic på græsplænen efter de gældende Corona-regler om afstand.

– Efter mange måneder med nedlukning og afstand, har vi brug for igen at være sammen om end stadig med afstand. Der er god plads på plænen foran EnergiCenter Voldparken og i byhaven, hvor vi kan øve os i en ny måde at være sammen på i Husum, siger leder af Frivilligcenteret, Mads Faber Henriksen.

– Vi vil forsøge, at lave vores succesrige Økologiske Folkekøkken om til en hyggelig picnic-version, hvor man har mulighed for at købe en picnic-anretning med lækker tapas og nyde den i vores dejlige grønne omgivelser på et tæppe med afstand til andre gæster, siger køkkenchef Martin Pihl. – Skulle det mod forventning blive regnvejr, har EnergiCenter Voldparken anskaffet sig et cirkustelt, hvor maden kan indtages i tørvejr. Eller også kan maden jo nydes derhjemme, som vi har vænnet os til med Folkekøkken Take Away, tilføjer han.

Picnickonceptet er udviklet sammen med Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken og de folkekøkken frivillige. Bestilling foregår via EnergiCenter Voldparkens hjemmeside http://energicenter.dk/