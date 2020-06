Plads til velvære

Foran klinikken på Frederikssundsvej ses fra venstre Henriette, Lotte og Ann Sophie. Foto: ps

Barret Healtcare på Frederikssundsvej tilbyder en bred vifte af behandlinger

Af Erik Fisker

Der er fire behandlere tilknyttet klinikken Barret Healtcare, som holder til i et moderne og naturindrettet lokale på frederikssundsvej 152 A i en tidligere butik. Det er dog ikke kun i klinikken, der tilbydes behandlinger, men de fire registrerede alternative tager også ud til firmaer og giver massage.

– Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte klients symptomer og derfor bliver alle behandlinger individuelle, fortæller Lotte, som er indehaver af klinikken. Allerede i 2001 sagde hun sit faste job op og blev selvstændig – først alene men nu med tilknyttede massører, zoneterapeuter og akupunktører.

– I klinikken kan man møde Ann Sophie, som ud over at være zoneterapeut også er massør og uddannet sygeplejeske – et arbejde hun stadig passer. Henriette er også zoneterapeut og massør og har en baggrund som skolelærer og har et specielt forhold til behandling af børn, fortæller Lotte, som selv er zoneterapeutmassør, healer og mindfulness instruktør.

Endelig er der Kenneth, massør og akupunktør og med mange års erfaring fra sport og firmaordninger med behandling.

Barret Healtcare tilbyder en ny behandling ”stress-release”, som er til personer med stress og uro i kroppen. Behandlingen varer 2 timer og indeholder healing, mindfulness, zoneterapi og massage, og skal give indre ro og balance.

Der er mulighed for at få tilskud fra ”danmark” eller at bruge sin sundhedsforsikring.