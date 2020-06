Rygestopkursus hjemme i stuen

Single isolated used cigarette butt on white background

Københavnere, der ønsker at holde op med at ryge, har fået et nyt tilbud fra Københavns Kommune

Af Erik Fisker

Det er nemlig blevet muligt at gå på online rygestopkursus med andre, der vil kvitte cigaretterne. De første hold er godt i gang, og der er mange flere, der starter op i de kommende uger.

Ligesom meget andet måtte kommunens rygestopkurser også aflyses, da regeringen i midten af marts lukkede landet for at minimere smitten med coronavirus. Interessen for at deltage på et rygestopkursus var ellers stor i årets første måneder – ikke mindst med udsigten til prisstigningerne på cigaretter fra den 1. april.

Nu tilbydes københavnerne, at de ikke behøver at møde fysisk frem, men stadig kan få glæden af at stoppe sammen med andre. I spidsen for kurserne står kommunens professionelle rådgivere, som er trænede i at lave rygestopkurser.

– Vi ved, at motivationen hos den enkelte er helt afgørende – hvis man har besluttet sig for at stoppe og oven i købet har forpligtet sig sammen med andre på et kursus, kan det ødelægge gejsten, hvis kurset pludselig forsvinder. Det gjorde de fysiske kurser jo i forbindelse med nedlukningen af landet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fundet en vej til at kunne tilbyde et nyt online koncept til de rygere, der ønsker at smide cigaretterne og ønsker et fællesskab omkring det, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Otte ud af ti bliver røgfrie

Rådgivning om brug af rygestopmedicin er en del af kurset, og det er muligt at få tilskud til rygestopmedicin.. Erfaringer viser nemlig, at en kombination af rådgivning og rygestopmedicin er den mest effektive vej til et rygestop. Otte ud af ti blev røgfrie på kommunens kurser i 2019.

– Med onlinekurset får man både fællesskabet ved at deltage i en gruppe samtidig med, at man kan klare det hjemmefra, hvor det måske passer bedre ind i en travl hverdag. Jeg tror derfor også, at vi vil se en fortsat interesse for online kurserne, når vi igen åbner for de fysiske kurser i sundhedshuse, på biblioteker og i naturen, siger Sisse Marie Welling.

Rygere, der ønsker at stoppe, kan også få et telefonrådgivningsforløb hos Stoplinien på telefon 80 31 31 31. Stoplinien tilbyder både enkelte samtaler og rådgivningsforløb.