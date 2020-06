Sådan finder du en god restaurant lokalt på Østerbro

SPONSORERET INDHOLD: Alle kan li’ pizza. Det er der ikke tvivl om. Det er en af de mest populære spiser i Danmark, og det gælder både hjemmelavet pizza, frysepizza eller det allerbedste: en frisk, nylavet pizza fra din yndlingspizzarestaurant. Der er ikke noget så godt som at have en lokal pizza-pusher lige rundt om hjørnet. Det sværeste er ofte at vælge fyldet, for der er så mange muligheder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Spise her eller ta’ med hjem?

Det er let at finde en restaurant lokalt på Østerbro, hvor du kan få en god pizza. På Frankies bliver du aldrig skuffet. Her kan du bestille på forhånd og hente pizzaen selv, hvis du har lyst til at spise hjemme eller tage din mad med videre ud i byen. Du kan også reservere et af de hyggelige borde, så du er sikker på at kunne sidde ned, når du og dine venner eller familie er klar til pizza. Der er ikke noget så godt som at få sin pizza serveret rygende varm i dejlige omgivelser, måske med en kold øl, sodavand eller et glas vin til.

Derfor er pizza så populært hos danskerne

Før 1980 var det stort set umuligt at opdrive en take away pizza i Danmark. Dengang spiste vi mest pomfritter og grillkylling, når menuen stod på noget hurtigt og færdiglavet. Men det har i den grad ændret sig, for siden er pizzaen vokset i popularitet herhjemme. Vi går mere ud og spiser pizza – også gerne som gourmet – vi køber flere frysepizzaer, og vi laver oftere pizza fra bunden derhjemme.

Pizzaen er simpelthen kommet ind på top tre over det mest foretrukne måltid for danskerne. Hvorfor? Det er nemt, det smager godt, og så kombinerer pizzaen flere af de fem grundsmage, der giver et afbalanceret måltid. Og ikke mindst: der er mange forskellige valgmuligheder for toppings, så alle kan være med til at vælge lige præcis deres favorit.

De mest populære pizzaer

Men der er selvfølgelig nogle klassiske pizzaer, der er mest populære. Margherita er en klassiker hentet direkte fra Italien. Det er en simpel pizza, der altid skal laves med gode råvarer, så de enkle smage kommer til deres ret. Margheritaen består af tomat, mozzarella og basilikum. Pepperoni-pizza er også et hit, især blandt børn, og mange sværger til en af de indbagte slags, f.eks. calzone, der er indbagt med skinke.

I dag eksperimenterer en del pizzarestauranter med nye former for fyld, f.eks. er der en stigende tendens i forhold til vegetarfyld eller endda veganske pizzaer, især i de større byer. Der bruges også oftere gedeost eller andre mindre kendte ostetyper, simpelthen for at lege med den klassiske pizzasmag og skabe nye varianter. Der er derved mange muligheder for at finde en lækker restaurant lokalt på Østerbro, hvor du kan prøve en masse spændende pizzaer.