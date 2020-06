Sådan gør du de intime stunder endnu sjovere

SPONSORERET INDHOLD: Ifølge statistikker bliver den intime del i parforholdet kedelig med tiden, da der kun sker det samme og det samme i soveværelset. Selvom begge partere får stillet deres lyst, så må der indimellem gerne ske noget andet.

Nogle par stopper helt med at være intime sammen, fordi der ikke sker noget uventet. Du kan redde dit intime parforhold på flere måder, og dermed genfinde gnisten og dermed lysten til hinanden. Hvis du elsker din partner, så vil du også gøre alt for, at I genfinder lysten til det intime i soveværelset.

Hvad skal du vælge?

Der er mange danskere der inddrager sexlegetøj i soveværelset, da dette er med til at lade fantasien bestemme hvad der skal ske. Du og din partner kan f.eks. prøve nye grænser af eller have en form for rollespil alt efter hvilket slags sexlegetøj I bruger. Der findes meget forskelligt sexlegetøj på det danske marked, hvilket kan gøre det svært at finde ud af, hvad du skal vælge. Hvis det er første gang at I skal bruge sexlegetøj, så anbefales det, at I starter ud med noget blidt. På denne måde kan I eksperimentere jer frem til hvad der fungerer for jer.

Mange brands på markedet

Der findes mange producenter der fremstiller sexlegetøj, og derfor vil du også opleve at sexlegetøj hedder noget forskelligt. Du kan f.eks. altid finde ud af hvilket legetøj indenfor de forskellige brands der har været bedst i test. På denne måde kan du nemmere sortere legetøj fra og vælge et produkt, som du og din partner ved at andre har været tilfredse med. Af mærker findes der f.eks. Tantus, LELO og Lovense. På hjemmesiden https://eroti.dk/sexlegetoej-brands/ kan du se hvilke brands der ellers findes på det danske marked.

Hvad mener andre?

Danskerne er generelt gode til at dele deres meninger og erfaringer på internettet, hvilket gør, at du hurtigt kan skabe dig et overblik over folks tilfredshed om et bestemt produkt. Dette er især en stor hjælp for nybegyndere, der ikke har erfaring med sexlegetøj. Selvom nogen har været glade for et bestemt produkt, så er det ikke ensbetydende med, at dette er det perfekte produkt for jer. Det er en god ide I køber nogle produkter der kunne være interessante for jer, eksperimentere og mærke efter om det er noget I vil fortsætte med at bruge i soveværelset. På Lovebuddy kan du se hvad folk har skrevet om forskelligt sexlegetøj.

Giv det en chance

Snak med din partner om jeres behov og ønsker i forhold til sexlegetøj og giv jer god tid til at undersøge markedet. Bestil et par produkter hjem og afprøv dem. De fleste mennesker kan slet ikke undvære sexlegetøj, når de først har prøvet det. Mange genvinder lysten til hinanden og bliver næsten helt nyforelskede igen. Giv sexlegetøj en chance og find ud af, om det er noget for jer.