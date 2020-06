Sidste medlem forlader Liberal Alliance (på Rådhuset)

I sidste uge forlod partiets sidste repræsentant på Rådhuset, Heidi Wang, partiet og meldte sig ind i Venstre.

Af Erik Fisker

Midt i maj meddelte borgerrepræsentant Karina Bergmann, at hun forlod Liberal Alliances to-mands gruppe i Københavns Borgerrepræsentation for at melde sig ind hos de konservative. Og i sidste uge forlod partiets sidste repræsentant på Rådhuset, Heidi Wang, partiet og meldte sig ind i Venstre. Den 64-årige Heidi Wang har tidligere været medlem af borgerrepræsentationen for Venstre, men meldte sig ud i 2010.

Med de to partihop ophører Liberal Alliance med at være repræsenteret på Københavns Rådhus.