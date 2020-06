Skøjtebane måske på vej

En forårsdag på Genforeningspladsen med Bellahøj i baggrunden. Måske kommer skøjtebanen tilbage - før eller senere. Foto: Kaj Bonne

Sagen om den skandaløse skøjtebane på Genforeningspladsen igen til politisk behandling

Af Erik Fisker

Et helt nyt anlæg til at fryse isen på den store skøjtebane på Genforeningspladsen blev i 2017 installeret på Genforeningspladsen, men anlægget drillede på grund af en ny og hidtil ikke-afprøvet teknologi, der betød at de ellers glade skøjteløbere kørte rundt i grødis, da anlægget ikke var i stand til at fryse isen. Noget der efterfølgende er kommet til en erstatningssag mellem Byggeri København og entreprenøren.

– Det nye idrætsanlæg på Genforeningspladsen er drønsmart. I jorden under kunstgræsbanen er der gravet permanente køleelementer ned, som gør det nemmere, hurtigere og billigere at etablere skøjtebanen om vinteren – og det giver samtidig københavnerne mulighed for at spille fodbold og løbe på skøjter i en længere periode end i dag, sagde daværende kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, da han indviede det nye anlæg. Men så smart var det ikke.

Afventende politikere

I juni sidste år standsede Byggeri København bestræbelserne på at genoprette skøjtebanen, så den kunne bruges efter hensigten. Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus fik den besked, at der skulle afsættes yderligere 29,2 mio. kr. til genopretningen, så skandalen havde udviklet sig til en eklatant fiasko med skår i tilliden til de kommunale evner.

Politikerne i Borgerrepræsentationen var også dengang meget afventende med at tildele yderligere midler: – Det er klart, at man ikke har lyst til bare at bruge 30 millioner kroner på noget som allerede har kostet 40 millioner, sagde Jonas Bjørn Jensen, der er socialdemokratisk medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2019.

I januar i år anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at se nærmere på et forslag fra Hurtigløberforeningen af 1972, Dansk Skøjte Union Boldklubben Union om en ny 400 meters skøjtebane.

2020, 2021 eller….

På sit sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget behandlede udvalget fem scenarier for en ny skøjtebane på Genforeningspladsen, heriblandt permanente og sæsonudlagte baner. Det blev besluttet, at anmode forvaltningen om at arbejde videre med en sæsonudlagt 400 meter rundløbsskøjtebane og forvaltningen skal så vende tilbage med en indstilling til det politiske udvalg på et møde i juni. Der forventes på dette møde at blive taget stilling til om projektet skal søges gennemført, samt i givet fald om det er muligt at etablere skøjtebanen i år, eller der skal udarbejdes et såkaldt budgetnotat, så bevillingen kan indgå i forhandlingerne on kommunens budget for 2021.

Anbefaler grundig planlægning

Den valgte skøjtebane er produceret af firmaet Ice-World, der oplyser, at det koster ca. 4,5 mio. kr. at leje skøjtebanen per sæson. Det koster yderligere 1,5 mio. kr. per sæson at leje køleanlæg og udstyr til skøjtebanen. Efter to års leje kan kommunen købe skøjtebanen for ca. 4,5 mio. kr.

Det er muligt at åbne skøjtebanen til den kommende skøjtesæson, hvis banen bestilles senest i starten af august.

Både Hurtigløberforeningen og Boldklubben Union foretrækker en sæsonudlagt 400 meter skøjtebane. Begge foreninger anbefaler, at der investeres i en grundig planlægningsfase for at mindske risiko og sikre et optimalt anlæg.