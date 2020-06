Spejderhytte – eller ej…?

I Brønshøj-Husum Avis den 10. juni berettes om at der nu er bevilliget ½ mio. kr. til at lave en ny vej i Brønshøj. Det findes nødvendigt at forbinde den projekterede spejderhytte ved Vandtårnet med Brønshøjvej.

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53, Brønshøj

I Brønshøj-Husum Avis den 10. juni berettes om at der nu er bevilliget ½ mio. kr. til at lave en ny vej i Brønshøj. Det findes nødvendigt at forbinde den projekterede spejderhytte ved Vandtårnet med Brønshøjvej.

Selv om vi er en ret ”grøn” bydel er der jo ikke mange fælles, grønne arealer, og efter min mening slet ikke nogle der kan undværes. Byggeriet af spejderhuset har for mig fra starten virket helt overflødigt. Hvorfor ligefrem bygge et særligt hus(…pris 21 mio!) til en spejdertrop når man formentlig vil kunne huse den i en af bydelens skoler, der jo har lokaler der står tomme om eftermiddagen/aftenen hvor spejderaktiviteter forgår…? Og hvor der ikke foregår så meget på skolerne som i dagtimerne. Der er sikkert også andre muligheder for at kunne huse de relativt få spejdere der er tale om. Gad vist hvor grundigt man har ledt i bydelen efter en alternativ mulighed for at placere en spejderhytte, eller ”blot” huse spejderne i den tid aktiviteterne foregår…

Af den samlede byggesum har Københavns Kommune bidraget med(…indtil nu)9,8 mio. En sum der fx står i stærk kontrast til hvor lidt politikerne på Rådhuset ofrer på grønne områder, deres pleje og udvikling. Man kan til nød høre kandidater til borgerrepræsentationsvalget love guld & grønne skove(!) til natur & miljø i valgkampen, men derefter bliver der stille og der skal kæmpes fra de grønne organisationer for selv få hundrede tusinde kroner til nok så relevante tiltag. Næste år er valgår og lur mig om ikke vi vil opleve scenariet endnu engang.

Grunden vandtårnet ligger på er ca. af samme størrelse som ti parcelhusgrunde i området og der vokser adskillige store, flotte træer på det fine, grønne åndehul der omgiver tårnet. Flere af dem skal formentlig fældes – og nu påtænker man i tillæg også at inddrage et område til en vej. Jeg synes der er al mulig grund til at gentænke hele ideen, skåne de grønne arealer omkring vores monumentale, gamle vandtårn, og finde et alternativt sted at huse spejderne.