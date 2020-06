Svedig gårdkoncert i Voldparken m.m.

Musik og dans i Gadelandet. Foto: mf

Af Erik Fisker

– Når I ikke må komme til os, så kommer vi til jer med musik, bingo og opmuntring i denne Corona-tid. Det var idéen bag, at Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken, Husum For Alle og Lavuk Entertainment i tirsdags arrangerede tre svedige koncerter i gårdene ved Kobbelvænget, Voldparken og Gadelandet, fortæller Mads Faber Henriksen, leder af Frivilligcenteret i Voldparken.

Det var reggae og dancehallbandet Fars Rum, som gav den fuld gas for beboerne, som dansede med fra altanerne. Vejret var perfekt og mange beboere kom ned og dansede og klappede med til de svedige drenges rytmer. I Gadelandet afholdt Husum for Alle bingospil og beboerne deltog fra altanerne.

Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken har siden nedlukningen af Danmark med omtænkt en række initiativer i ønsket om at fastholde fællesskabet og optimismen i lokalområdet. Det har de bl.a. gjort med Folkekøkken som Take Away i samarbejde med Det Økologiske Folkekøkken og de frivillige. – Nu prøver vi også med Gårdkoncerter sammen med Husum For Alle, hvor Coronaretningslinjerne overholdes og vi passer på hinanden, men stadig får gode oplevelser sammen på afstand, tilføjer Mads Faber Henriksen.