Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker

På grund af coronakrisen har institutionen Legehuset på Frederikssundsvej 257 haft omkring 50 børnehavebørn ”udstationeret” i Husumvænge Beboerhus og i en teltby på Kyringevej tæt på. I sidste uge var det sidste dag, inden børnene igen skulle tilbage til institutionen, og havde i den anledning inviteret beboerne i ældreboligerne til kaffe, kage og sang for at sige tak for lån af lokaler og arealer siden den 20. april.

– Tak for lån af jeres beboerhus og festsal. Det har været meget hyggeligt, og vi har det lidt som om vi har været på en ferie, man helst ikke vil hjem fra, sagde souschef Lene Diedrichsen fra Legehuset. Herefter stillede de mange børn mellem 3 og 5 år sig op i en halvcirkel for at synge blandt andet ”Se min kjole” og ”Jeg gik mig over sø og land”.