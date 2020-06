Tandlæger på Nørrebro er åbne igen

SPONSORERET INDHOLD: Grundet det nye verdensomspændende virusudbrud covid-19, har store dele af verden været lukket ned. Det har været alt lige fra fabrikkerne i Kina til koncerterne i Danmark.

Af SPONSORERET INDHOLD

Særligt her i Danmark kalender vi til de mange forholdsregler, man bliver nødt til at tage, hvis vi skal undgå, at virussen spreder sig ukontrollerbart, og derfor er vi også blevet vist frem som et godt eksempel på den internationale scene. Vi er et eksempel på effektiviteten af lock down men også den effekt, en lock down kan have på et lands økonomi.

Sådan blev tandlægerne lukket ned

Nogle af dem, der naturligvis har været ramt, har været tandlægerne. Per den 17. marts dette år, blev det nemlig bestemt, at tandlægerne kun skulle behandle kritiske patienter. Det vil altså sige, at de ikke længere kunne tage imod patienter til almindeligt tandeftersyn, ligesom de heller ikke har haft mulighed for af lave kosmetiske behandlinger eller mange andre operationer, hvis ikke årsagen erklæres kritisk på linje men mundinfektion, rodbetændelse og parodontitis.

I slutningen af april blev det dog bestemt, at tandlægerne igen kunne åbne. Det skete på trods af, at den originale bestemmelse om begrænsningen til kritiske patienter egentlig skulle vare i 3 måneder. Næsten lige så meget som folk har grebet muligheden for nu igen at komme til frisøren, har de i den grad også grebet muligheden for igen at komme til tandlægen, og næsten enhver tandklinik kan vidne om glødende telefoner.

Udnyt genåbningen

Den værste omgang tandlægeglæde er dog ved at have lagt sig, og på nær de mange regler, der skal til for at holde hygiejnen i top og redskaberne corona-fri, er tingene igen ved det normale hos de fleste tandlæger. Det kan Godt Smil tandlægerne på Nørrebro bevidne, og de inviterer gladeligt alle ind til alt fra et eftersyn til en implantatbehandling. Ønsker du at tage dem på ordet, kan Godt Smil Nørrebro findes her:

Godt Smil Nørrebro

Tagensvej 70, 4. sal

2200 København N

Tlf. 44 22 41 27

De er dog ikke den eneste tandlæge på Nørrebro, der glæder sig over udviklingen.

Samtlige tandlæger på Nørrebro er med garanti glade for igen at kunne åbne op for patienter, og hvis du ønsker, at din foretrukne tandlæge, hvad end det er Godt Smil på Nørrebro eller ej, kan det altså godt betale sig at give dem et visit. Alt tyder nemlig på, at der ikke er noget at være bange for. Hverken hvad angår tandlægeskræk eller smittefare. Hvis der er nogen, der er oplagte til at holde god hygiejne, så er det nemlig tandlægerne.

Hvis det i højere grad er prisen, du frygter, er der dog heller ikke noget at være bange for. Tandlægepriser på Nørrebro er ganske overkommelige, men hvis virus og krise har strammet den personlige økonomi mere, end den allerede var før, hvad du dog heldigvis også mulighed for at få tilskud og finansiering af en nødvendig behandling. Tandklinikkerne er igen åbne, og det skal naturligvis udnytter, hvis man har brug for det.