Tid til sommerferie: Hvad skal jeg lave?

Det er tid til sommerferie, hvilket betyder mere tid på hænderne. Vi skal ikke på arbejde og har nu tid til alle de ting vi ikke normalt har tid til. Hjemmets fire vægge kan nemt blive nedprioriteret i en hverdag med job, uddannelse, familie og venner. Udforsk derfor alle hjemmets hjørner for eventuelle projekter og giv dit kære hjem en kærlig hånd.

Det kunne jo eksempelvis være haven eller lejlighedens planter, som kunne bruge lidt ekstra kærlighed? Eller måske handler det om at købe en spand farverig maling og give et afdanket møbel et friskt pust? Eller har du blot brug for lidt ekstra luksus til hjemmet, som eksempelvis en ny gasgrill til terrassen eller dette armatur med kogende vand til dit køkken? Kig dig omkring og der vil højst sandsynligt være en krog i hjemmet der trænger til en kærlig hånd.

Lær noget nyt

Med al den ekstra tid der kendetegner ferier, er det tid til at lære noget nyt. Lidt ekstra tid på hænderne kunne jo resultere i nye færdigheder. Du kunne lære at sy, strikke eller hvem ved – måske begive dig ud i at udforske dine evner i køkkenet. Du har måske længe gået og forelsket dig i tanken om at sylte dine egne rødløg, købe ind til en omgang hjemmelavet iskaffe eller, som mange andre, at eksperimentere med din helt egen surdej.

I sidste ende handler det blot om at være kreativ, og hvem ved, lige pludselig sidder du måske med et hav af hjemmestrikkede sweatre eller blot med et lækkert glas iskaffe til morgenmaden.

Forkæl dig selv

Sidst men ikke mindst betyder sommerferie, og ferier generelt, at mange af os slapper mere af end normalt. Der er ikke lige så mange forpligtelser når vi holder ferie. Og det er vigtigt. Vi skal huske at passe på os selv. Dermed skal du også huske at stoppe op og trække vejret. Nyd at du ikke skal tidligt op. Nyd morgenkaffen og de mennesker du har omkring dig, og den ekstra tid du nu har med dem. Det er ikke altid vi har tid eller overskud til at få set alle vores venner.

Det er der tid til nu. Men ikke noget med at stresse. Få styr på tankerne, tag et langt varmt bad, drik et glas rødvin eller slå dig ned i sofaen til din yndlingsfilm eller -serie. Du fortjener det.