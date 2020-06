Til golf med netværket

Golf er både for de øvede og for de uerfarne, når der spilles Danske Bank Open for Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk. Foto: Claus Anker

Formanden for Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk, Kim Høgh Madsen, ville gerne involvere læserne i, hvor spændende en golfturnering for både erfarne og mindre erfarne faktisk kan være

Af Redaktionen, redigeret

Vores lokale Danske Bank var sponsor for det traditionelle golfarrangement ”Danske Bank Open”, for Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk – Erhvervsklubben ”Hvepsene” – som atter i år blev afviklet på Marbækbanen i Skovlunde.

Ouverturen til arrangementet var alle golfspilleres mareridt: Regnen silede ned, så nogle af deltagerne spurgte: ”Hvorfor har i tændt for sprinkleranlægget”! Heldigvis stoppede regnen inden starten og solen tittede frem.

Golfarrangementet er for alle erhvervsklubbens medlemmer – og de garvede golfspillere hjælper velvilligt de, der aldrig har haft en golfkølle i hånden.

Filialdirektør Connie Løfgren fra Danske Bank på Frederikssundsvej er glad for at banken kan medvirke til at gøre arrangementet til en realitet.

-Vi ser det som et både hyggeligt og sportsligt udfordrende arrangement – samtidig med at det giver en naturlig og oplagt mulighed for at netværke med andre erhvervsledere, siger hun

Årets vinder

Michael Mørch fra SKOUSEN i Brønshøj blev som årets vinder hædret med fin præmie fra Danske Bank.

Bjarne Rasmussen fra Romas havde ikke prøvet at spille spille golf før, og det resulterede i, at han på banens 9 huller fik smidt 15 golfbolde så langt væk, at de aldrig blev funde igent. Det blev selvfølgelig også ”præmieret”.

Alle gjorde en energisk og målrettet indsats på golfbanen, så der var fine præmier til samtlige 30 deltagere.