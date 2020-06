Uskarphed udløste Brønshøj-nederlag

Brønshøjs Oskar Tranberg (nr.10) måtte ligesom sine kollegaer se alle sine forsøg pareret i lørdagens kamp mod Thisted. Foto: Christian Haslund/Brønshøj Boldklub

Brønshøj Boldklub (BB) og træner Michael Madsen mente sig fortjent til mere, da man lørdag eftermiddag måtte rejse den lange vej hjem med et nederlag på 0-2 til Thisted

Af Redaktionen, redigeret

Trods gode muligheder i første halvleg og spilovertag i anden halvleg var det alligevel hjemmeholdet, som kunne glæde sig over sejren til sidst.

Indledningsvis var det en livlig fodboldkamp, rapporterer BB’s udsendte medarbejder Christian Haslund. Den første store chance kom efter ni minutters spil, da Simon Richter sendte bolden skråt tilbage til Kevin Bachmann Timm, som dog sparkede over målet.

Lidt senere kom Thisteds første målchance i kampen, og det var en ren skævert, men et par minutter efter dén kom der en til, som fik fatale konsekvenser for BB. En bold blev slået ind i feltet, og det, der først lignede en clearing, endte med et selvmål. Jonas Magnussen var så uheldig at sparke bolden ind på Jacques Bang Sørensen (tilbage efter karantæne – red.), og så gik bolden ellers i mål forbi en chanceløs Kasper Vilfort. Oven i købet på et selvmål for anden kamp i træk…

Efter scoringen faldt niveauet og intensiteten, og der blev ikke scoret yderligere i første halvleg, selv om både Jonas Magnussen og Gustav Therkildsen havde muligheder for ”Hvepsene”. Gæsterne producerede chancerne, men havde ikke den samme kynisme som i sidste weekends lokalopgør mod AB.

Forsvarsfejl gav yderligere Thisted-scoring

Anden halvleg var kun syv minutter gammel, da Thisted kom yderligere foran. Jaques Bang-Sørensen fik sendt bolden hen til en modspiller, i form af Mads Vang, som efter et elegant træk sendte bolden i det lange hjørne, igen uden chance for Kasper Vilfort.

Helt naturligt trak Thisted sig herefter langt tilbage på banen og overlod initiativet til de sort/gule, mens man selv kunne satse på kontraangreb. Det gav en kæmpechance til hjemmeholdets Kouassi Yao efter 73 minutter, men Kasper Vilfort kom godt ud af målet og parrerede. Generelt var det BB, der sad på kampen i anden halvleg. Det var tæt på flere gange, men der kom ikke hul på bylden. Tættest på var man efter 78 minutter, da Kevin Bechmann Timm måtte se sin afslutning reddet på stregen, hvorefter Simon Richter fik en dobbeltchance forærende. Men det endte med en forkølet afslutning forbi mål.

Mads Rønne fik det sidste ”ord” i kampen, men hans forsøg endte lige på målmand Markus Iversen. Således sluttede det 0-2 i en kamp, hvor Brønshøj kunne være indsatsen bekendt, men hvor skarpheden fra sidste uges 4-4 kamp mod AB som nævnt manglede.

Onsdag aften er BB i aktion igen, når man på Risvangen Stadion møder Århus Fremad. Her skal hjemmeholdet forsøge at bygge videre på den overraskende sejr på 1-0 over oprykningskonkurrenterne FC Helsingør.

Thisted – Brønshøj: 2-0 (1-0)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Jonas Magnussen, Jacques Bang Sørensen (76. Andreas Christensen), Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen (30. Frederik Nørrestrand) – Simon Richter, Gustav Therkildsen, Lars Emil Juel Andersen, Casper Löween Jensen – Kevin Bechmann Timm, Mads Rønne (85. Victor Koch Hansen)

Opstilling – Thisted:

Markus Iversen – Laus Østervig Nielsen, Martin Søndergaard, Laurits Bust Sørensen, Emil Steen Lagergaard – Mads Vang, Mads Stefansen (58. Jeppe Mehl), Nicolai Rask Lassen (69. Frederik Sloth), Asger Bust Sørensen, Nicolai Laursen (86. Elias Gilston) – Kouassi Dieudonne Yao (86. Oliver Nielsen)

Mål:

1-0: Selvmål, Jacques Bang Sørensen (18.)

2-0: Mads Vang (52.)

Advarsler:

Thisted: Mads Stefansen (16.)

Brønshøj: Ingen

Dommer:

Rasmus Nielsen