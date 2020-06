Vægmaleri for alle

Kunstner Anne Bundgaard foran sit vægmaleri på Frederikssundsvej. Foto: Louise Thorsted

På Café Bröns` gavl har kunstner Anne Bundgaard skabt et stort vægmaleri som inviterer alle ind morgen, middag og aften

Af Redaktionen, redigeret

Gavlen på pladsen ved Frederikssundsvej 140 har fået et stort maleri med tre personer. Det er den forholdsvis nyåbnede Cafe Bröns som har inviteret kunstner Anne Bundgaard til at udsmykke gavlen med helt frie hænder.

Gavlmalerier er udbredt i mange verdensdele. Særligt i USA og Mexico men også i Afrika og Asien fylder kunsten meget i gadebilledet. I Danmark oplever Anne ofte at gavlmalerier bliver forbundet med graffiti. Og selvom der er inspiration og dels også teknik hentet fra grafitti, er det i høj grad også et maleri. Gavlmalerier er en kunstform som forbindes med byen og der er inden for de seneste år kommet flere gavlmalerier på Nørrebro. Nu er de nået til Brønshøj også.

¬ Maleriet er inspireret af Hansen is. Personernes hår er som hindbærflødeis der bølger og flyder ned over deres hoveder, fortæller Anne Bundgaard som indtil for få år siden kun lavede bittesmå tegninger.

I dag udsmykker hun mange vægge som både har kommercielle og ikke-kommercielle interesser.

– I USA er der mange malerier på væggene i det offentlige rum. Og virksomhederne prioriterer penge til at sende æstetik, men også et budskab og god karma ud fordi de mener, at det har en værdi selvom den måske ikke er direkte målbar, fortæller Anne som har boet i Californien i tre år.

De tre personer på gavlen på Frederikssundsvej er med vilje både kønsneutrale, aldersneutrale, aseksuelle, areligiøse og uden farve. De hedder blot Morgen, Middag og Aften.

– Alle skal føle sig velkomne på Bröns uanset hvem de er både morgen, middag og aften. Og derfor kan man lægge hvad man vil ind i de tre personer, fortæller Anne.

Se flere af Annes værker på www.annebundgaard.dk