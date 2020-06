Vil have flere med i fællesskabet

Ilja Maria Søndergaard. Foto: ef

Den lokale handelsforening arbejder for at bevare og helst fremme det lokale butiks- og cafeliv i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

– Dette forår har været helt anderledes end noget vi har oplevet tidligere. Derfor er der endnu mere sund fornuft i at stå sammen lokalt netop nu, end nogensinde før. Regeringen har hjulpet med forskellige hjælpepakker, og der er taget initiativer til at give os flere penge mellem hænderne og få os til at bruge disse penge lokalt, siger apoteker på Linde Apoteket, Ilja Søndergaard, der er formand for HBH Handelsforeningen.

– Vi vil gerne have, at en del af disse penge bruges i vores bydel, og ved at være sammen om forskellige tiltag, tror vi dette kan ske, så vi opfordrer alle de lokale handlende til at komme med ind i fællesskabet i vores forening, både af hensyn til vores forretninger men også af hensyn til bydelen, tilføjer Ilja Søndergaard.

Funny Friday m.m.

– Der er mange fordele ved at være med i et lokalt fællesskab, hvor vi bruger hinanden, fortsætter Ilja Søndergaard og nævner blandt andet Funny Friday, der afholdes på fredag den 26. juni, og er foreningens bud på Black Friday, hvor det opleves, at kunderne søger til centrene. På Funny Friday er der mulighed for at vinde et af 10 gavekort på 500 kr.

Hun nævner også Torvedagen på Brønshøj Torv den 12. september og en bowlingaften for medlemmerne, som altid er en sjov aften, hvor man også kan komme til at kende sine forretningskolleger i bydelen.

Derudover får alle nye medlemmer en velkomst annonce i Brønshøj Husum Avis og en særpris på kontingentet for indeværende år på 1.000 kr.

Yderligere oplysninger hos Ilja Maria Søndergaard på mailen formandHBH@gmail.com Torben Kruse, næstformand på mailen info@markedsbooking.dk eller Mikael Berggreen, bestyrelsesmedlem på mailen Mikael@berggreen-vvs.dk.

Hjemmeside www.hbh.nu