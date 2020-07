3 tips til en mere bæredygtig hverdag

SPONSORERET INDHOLD: Den grønne dagsorden har fundet frem til statsoverhoveder, virksomheder og nu de private. Vi tænker alle i bæredygtige veje, og det gælder i de fleste aspekter af vores hverdag. Helt naturligt – fordi der skal gøres noget nu.

Moder Jord har det hårdt, og det kræver, at vi griber ind nu, og selv som privat kan du være med. Du kan måske ikke ændre hele klodens problemer, men du kan være et forbillede for andre. Her i artiklen kommer vi med tre tips til, hvordan du kan ændre din hverdag til at være en smule mere grøn.

Privatleasing af en miljørigtig bil

De familievenlige og miljørigtige biler er typisk i en lidt anden prisklasse, end hvad du ellers kan finde på markedet. Det er ærgerligt for dig, der gerne vil være lidt grønnere, fordi skal du købe en bil, kan der hurtigt blive meget restgæld, du skal forholde dig. Det kan også være, at banken slet ikke er med på ideen.

Heldigvis kan du finde privatleasing til en god pris – også på de miljørigtige muligheder, som kan køre langt på literen. Leasing gør det nemlig i højere grad muligt for dig og danskerne generelt at finde drømmebilen, uden at der skal smides et enormt engangsbeløb. Med privatleasing kan du for et beløb hver måned få den nye bil, der kan rumme familien, og som kan køre langt på literen.

Selvfølgelig er det også oplagt at tage bussen fra tid til anden, men er du afhængig af din bil, og skal du køre meget, kan du overveje kraftigt, om ikke du skal lease en miljøvenlig bil.

Overvej valget af din el-udbyder

Vores el-udbyder er ikke noget, vi tænker meget over, men måske skal du tjekke efter en ekstra gang. Du har nok valgt noget, da du flyttede ind i det nye hjem, men hvor kommer din strøm fra? Det kommer nok ikke fra vedvarende energikilder, hvis du ikke har taget et aktivt valg. Vælger du dog at besøge din nuværende el-udbyder, har de nok en løsning, hvor du på to minutter kan ændre det til, at du vil have strøm fra vindmøller.

Har du ikke det, kan du også nemt skifte til en ny leverandør af el. Det tager heller ikke meget mere end to minutter, fordi dit nye selskab vil som udgangspunkt klare alt besværet for dig. Og nu kan det selvfølgelig godt lyde dyrt, hvis du skal have strøm fra en vedvarende energikilde, men det er altså langt fra tilfældet altid.

En kødfri dag

Det kan virkelig være træls at skifte det lækre kød ud, men det skal du bestemt overveje, fordi det hjælper miljøet utrolig meget. Kødproduktion er noget af det, som er værst for Moder Jord, og derfor kan du hjælpe lidt, hvis du holder det fra bordet en gang i ugen. Ja, det er en lille start, men alt hjælper.

Du kan også sagtens finde noget lækkert mad, selvom der ikke er kød. Der er et hav af opskrifter online, som du kan søge lidt inspiration i. Der vil helt sikkert være noget, som du og familien vil være vild med.

Bæredygtighed er på dagsordenen flere steder, så overvej, om ikke du skal have en bil, der kan køre lidt længere, eller om du har den rette el-udbyder. Samt måske en kødfri dag – det hele hjælper.