Beboere på Bellahøj skriver til politikerne

Af Erik Fisker

Den beboervalgte afdelingsbestyrelse i SAB på Bellahøj med 485 lejligheder har skrevet til alle politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus for at få hjælp med administrationsselskabet KAB´s håndtering af problemerne med det, KAB betegner som en midlertidig affaldsløsning. Københavns Kommune har en tilsynsforpligtelse, som afdelingsbestyrelsen ikke finder kommunen, trods gentagne henvendelser fra beboerne, lever op til.

Allerede i marts i år indbragte afdelingsbestyrelsen sagen for Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Er det rimeligt?

– Teknik- og Miljøforvaltningen har trods omfattende dokumentation for de mange gener beboerne er udsat for med fugle i affald, affald spredt i området, lugtgener og tilgængelighedsproblemer for ældre beboere og beboere med handicap, endnu ikke taget en beslutning i sagen, siger John Steen Johansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen.

– I november sidste år lukkede KAB vores affaldsskakte uden en kommunal godkendelse udenom beboerdemokratiet og stillede affaldscontainere op på de åbne udeområder. Containerne er tit overfyldte og skrald og affald flyder rundt i området, siger John Steen Johansen. Han tilføjer, at afdelingsbestyrelsen oplever, at boligselskabet ikke respekterer lejernes rettigheder og tilsidesætter beboerdemokratiet samt at den nuværende midlertidige affaldsløsning efter 8 måneder stadig ikke er godkendt af kommunen.

Afdelingsbestyrelsen spørger blandt andet politikerne, om det er rimeligt, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke tager stilling i sagen, når det har stået på længe og er så veldokumenteret, at det er en uhygiejnisk og uholdbar løsning?