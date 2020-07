Blødere vand på vej

Siden 2017 har indbyggerne i Brøndby som de første af HOFORs én million vandkunder haft blødere vand i hanerne. Over den næste årrække udruller HOFOR det blødere vand til samtlige vandkunder

Af Erik Fisker

I juni runder det blødere vand et skarpt hjørne i Brøndby. I 1000 dage har Brøndby-borgerne haft blødere vand i hanerne, og de positive effekter kan mærkes hos både kommunens beboere og virksomheder.

En undersøgelse foretaget af DTU og HOFOR viser, at det blødere vand i Brøndby har betydet mindre kalk i fx toiletter og vandrør, ligesom både køkkenapparater og vaskemaskiner har en længere holdbarhed på grund af mindre kalk. Samtidig betyder det blødere vand mindre forbrug af sæbe, afkalkningsmidler og andre kemikalier, hvilket gavner miljøet.

Brøndby var den første kommune i HOFORs forsyningsområde til at modtage blødere vand via Brøndbyvester Vandværk, som har gennemgået en større renovering for netop at kunne levere det blødere vand.

Fra hårdt til blødere vand

I fremtiden er det ikke kun Brøndbys borgere, der skal have glæde af det blødere vand. Næste mål er, at samtlige af forsyningsselskabets én million kunder også kan se frem til at tappe blødere vand fra hanerne. Samtidig med at vandværkerne får installeret blødgøringsanlæg, skal de renoveres eller nybygges, og det arbejde er nødt til at foregå etapevis, for at der stadig kan flyde vand i hanerne hos kunderne.

Hos HOFOR har der været efterspørgsel fra kunderne om blødere vand, og tilbage i 2014 besluttede HOFOR at give sig i kast med det storstillede projekt. I alt skal 11 vandværker moderniseres, så drikkevandet også i fremtiden produceres og beskyttes bedst muligt. Vandværkerne, der skal levere blødere vand, kræver ny teknologi og en anden drift, end man tidligere har været vant til.

HOFOR forventer at have blødgjort 75 % af vandet i 2025, og på HOFORs hjemmeside kan man følge med i, hvordan hårdhedsgraden i ens eget område forventes at falde de kommende år:

På vandværket ved Islevbro, som ligger på grænsen mellem Husum og Rødovre Kommune, er der endnu ikke en tidsplan for, hvornår værket kan levere blødere vand, men HOFOR er i gang med de indledende analyser.

Vandværket ved Islevbro forsyner primært Rødovre, Valby, Vanløse, København N, København Ø, København N og Brønshøj. Der produceres ca. 600 m³/t, svarende til ca. 8 % af HOFORs samlede kapacitet.

FAKTA

Selve blødningsprocessen foregår i en såkaldt pelletkolonne – en cirka ti meter høj beholder. Det hårde grundvand ledes ind i bunden af beholderen, mens det blødgjorte vand ledes ud fra toppen.

Vandet tilsættes kvartssand, og kalken i vandet binder sig til sandkornene, der synker ned i bunden af beholderen.