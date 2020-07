Brønshøj-dreng vinder fornem uddannelsespris

Bageste række fra højre: Steffen Sperling, lærer, Martin Ramsgaard, Holger Sandberg, Sander Gerits, Claus Bang, Niels Brock Fonden. Forrest: Pernille Bruun, Magasin du Nord, Pil Paltorp, rektor på Innovationsgymnasiet. Foto: Lasse Lagoni

Martin Ramsgaard modtog Dansk Erhvervs Talentpris, da han blev student fra Niels Brock

Af Erik Fisker

Martin Ramsgaard fra Brønshøj dimitterede i år fra Innovationsgymnasiet, Niels Brock i København med en sjælden udmærkelse på eksamensbeviset. Ved dimissionen, der blev afholdt på Børsen, modtog Martin, sammen med to gruppemedlemmer Holger Sandberg og Sander Gerits, Dansk Erhvervs Talentpris 2020. Prisen gives til en gruppe, der har løst en konkret opgave og problemstilling. Med prisen følger et beløb på 25.000 kr. til deling.

Prisen gives til en studiegruppe på Niels Brock, der har løst en opgave og problemstilling med afsæt i områderne ”handel og økonomi, etik og digitalisering”. Eleverne arbejdede med en aktuel problemstilling for udvalgte Dansk Erhverv virksomheder. Case-virksomheden var Magasin Du Nord og opdraget lød på at undersøge mulighederne for at udvikle koncepter for at udleje kjoler til kvinder samt for forhandling af genbrugs-/vintagebeklædning til mænd i alderen 15-30 år, der understøtter Magasins bæredygtige profil, og som er økonomisk attraktiv.

Om baggrunden for indstillingen til Dansk Erhvervs Talentpris siger rektor Pil Paltorp:

”Vindergruppen har igennem et særdeles grundigt analysearbejde og på trods af udfordrende tidsrammer opnået en dyb og nuanceret indsigt i Magasins forretning, samt i det komplekse problemfelt de har behandlet. De har, med et stærkt fagligt fundament, forholdt sig sagligt, kritisk og kreativt til udviklingen af et kompliceret forretningsområde, og har på glimrende vis formidlet resultaterne af deres arbejde til Magasins ledelse og nøglemedarbejdere.”