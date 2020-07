Brug bydelen her i sommeren

Min sommer har ikke været helt, som den plejer. Det, tror jeg i øvrigt, er tilfældet for langt de fleste af os

Af Laura Rosenvinge Borgerrepræsentant (S)

Min sommer har ikke været helt, som den plejer. Det, tror jeg i øvrigt, er tilfældet for langt de fleste af os. Usikkerheden omkring coronakrisen betød, at jeg lagde rejseplanerne på is til fordel for en sommer herhjemme i Danmark. Det har budt på mange gode oplevelser. Jeg har tilbragt nogle dage i godt selskab i min venindes sommerhus i Hundested. Jeg har været i Legoland med min 5-årige kusine og resten af min familie. Jeg nød et par dages afslapning på Bornholm. Og så fik jeg også fejret min fødselsdag med bowling i Grøndal MultiCenter.

Så selvom min sommer ikke blev helt, som jeg havde regnet med, så er den alligevel blevet ret perfekt. Når blot vi åbner øjnene, så står de gode oplevelser nemlig i kø herhjemme i Danmark.

Det har også fået mig til at tænke, at jeg burde opsøge oplevelserne i mit lokalområde endnu mere. Der er ingen grund til at hoppe på cyklen og tage ind til byen for at spise, når Brønshøj Bistro serverer et solidt måltid mad til fornuftige priser, og hvorfor opsøge italienske specialiteter på brokvartererne, når Berg’s uden bøvl disker op med god, dansk kogekunst? I løbet af det seneste år er også både Essen, Bröns og Kaffeinn åbnet, og jeg glæder mig til at gøre endnu mere brug af disse spisesteder fremadrettet.

Også natur- og kulturoplevelserne kan vores bydel snildt levere. En gåtur rundt om mosen byder både på smuk natur og et rigt dyreliv. I Degnemosen kan man betragte de vildtvoksende åkander. Langs volden kan man gå på opdagelse i historien. I Brønshøj Vandtårn er der koncerter og udstillinger. Og tænk engang, hvor dejligt det bliver, når Bellahøj Friluftsscene er færdigrenoveret, så vi kan nyde koncerter og forestillinger under åben himmel!

Jeg forstår godt, man gerne vil rejse ud. Og jeg havde heller ikke været denne sommers afbræk i Hundested, Legoland og på Bornholm foruden. For det er uden tvivl rart at komme ud og opleve noget nyt og se noget andet end det, man plejer. Men denne sommer har også lært mig, at det ikke er antallet af rejste kilometer, der afgør, om ferien bliver god.

Derimod handler det om gå til oplevelserne med et åbent sind. Gå ind i den forretning, som du er cyklet forbi på vej til og fra arbejde igennem de sidste par år, men som du egentlig aldrig har besøgt. Gå til højre i stedet for venstre på din sædvanlige gåtur. Spørg din nabo, hvor de går ud for at spise her i bydelen – måske får du en uventet anbefaling og en god anledning til at prøve noget nyt?

Denne sommer med corona og ferie herhjemme i Danmark har gjort mig mere nysgerrig på min bydel, og jeg håber, at vi alle sammen vil bruge de resterende uger af sommeren på at opsøge nogle af de mange lokale oplevelser, som vores bydel byder på.