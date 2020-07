Vandtårnets naboer skyr ingen midler for at presse spejderne væk fra deres parcelhuskvarter.

Af Jens Peter Fisker, Højstrupvej 93 A, Brønshøj

Først var det synd for deres hunde, at de skal gå 50 meter længere væk for at besørge; så var det synd for deres asfalt som spejderne ikke fik lov at bruge – med den konsekvens at der skal anlægges en ny vej; og nu er det synd for træerne fordi de står i en cirkel, og synd for brønshøjbeboernes kulturelle udfoldelsesmuligheder.

Vorherre bevares – løft dog blikket opad og byd spejderne velkommen med deres bidrag til de unge brønshøjboeres fritids- og kulturliv.

Der er tale om Københavns største spejdergruppe, som gennem årene har huset utallige brønshøjbørn og givet dem fantastiske oplevelser i lokalmiljøet – og nu får mulighed for at fortsætte dette. Støt op om deres arbejde og de frivillige kræfter som arbejder for vores børn.