Byg spejderhuset på Bellahøjmarken og red et grønt område i Brønshøj

Bygning af et spejderhus på Vandtårnspladsen giver både økonomiske og miljømæssige udfordringer, som Lars Nørgaard Andersen præcist peger på (Debat BHA 17/6).

Af Søren Cloos

Af Søren Cloos, Næsbyholmvej 45, Brønshøj

Bygning af et spejderhus på Vandtårnspladsen giver både økonomiske og miljømæssige udfordringer, som Lars Nørgaard Andersen præcist peger på (Debat BHA 17/6). Planerne indbefatter både et Spejderhus med indkørsel, parkeringsplads og læringscirkel, hvilket er en meget voldsom ændring af arealet og indbefatter også fældning af 90årige gamle træer med reducering af biodiversiteten som konsekvens.

Det strider mod den erklærede træpolitik i København og er ikke den vej byens borgere ønsker at fremme. Træerne er plantet ved opførelsen af det fredende vandtårn og i cirkel harmoni med tårnets udformning. Spejderhuset reducerer desuden muligheden for at bruge arealet til at understøtte de ønskede kulturelle aktiviteter, der netop arbejdes for bl.a. gennem Foreningen Brønshøj Vandtårn fx permanent foyerløsning.

En alternativ placering er dukket op på den nu affredede Bellahøjmarken. Spejderhuset vil her indgå langt mere naturligt i terrænet og Bellahøjspejdernes aktiviteter vil have klart bedre udfoldelsesmuligheder fremfor på Vandtårnsgrunden bl.a. aktiviteter som friluftsliv, bål, lejrfællesskab m.v.

John Steen Johansen giver i sit læserbrev i BHA (24/6) en god beskrivelse af, hvordan bæredygtige og grønne løsninger kunne være en mulighed på Bellahøjmarken. Dette vil Spejderhuset og dets aktiviteter være ideelt til at underbygge – og så kan det nok også gøres uden indkørsel og parkeringsplads til ½ mill. En bedre løsning som vil glæde mange.