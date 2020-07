De fik penge fra Lokaludvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspulje har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. I budgettet for indeværende år er der bevilget 858.000 kr. til eksterne ansøgere.

Af Erik Fisker