Det sker i kirken uge 29

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Aftensang i Husum Kirke

Der er mulighed for at nyde en rolig stund med aftensang i Husum Kirke tirsdag den 21. juli, kl. 19. Kirkens præster leder på skift aftensangen, der bygges op over et tema. Denne tirsdag deltager sognepræst Frederik Teglberg Damm.

Morgensang i Husum Kirke

Torsdag den 23. juli, kl. 9 er der, som hver torsdag, morgenandagt, fællesskab og sang i Husum Kirke. Denne dag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Cafégudstjeneste i Tingbjerg

Der er smørrebrød efter gudstjenesten i Tingbjerg Kirke onsdag den 22. juli, kl. 12. Hvis man vil være sikker på en plads ved bordet, skal man tilmelde sig hos kirketjeneren på tlf. 51850526.

Gudstjenester uge 29:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 19/7, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Mandag 20/7, kl. 11:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/7, kl. 10:

Højmesse v/ Karsten Woll

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/7, kl. 10:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 22/7, kl. 12:

Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/7, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/7, kl. 11:

Højmesse

Søndag 19/7, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/7, kl. 10:

Højmesse v/ Ove Winther