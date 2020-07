Dobbeltkoncert med Krølle Erik i Pilegården

Krølle Erik. Foto: presse

Danmark er så småt ved at åbne igen, efter man har fået lidt styr på Corona-krisen. I Brønshøj sker det blandt andet med intet mindre end en dobbeltkoncert med den garvede lokale sanger og guitarist Krølle Erik.

Af Kaare Vissing

Nærmere bestemt er der tale om et releaseparty fredag den 10. juli kl. 16 – 18 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17. Samt minsandten samme dag og sted en koncert med Krølle Eriks Bluesband kl. 20 – 22 (Entré: 100 kr.).

Krølle Erik er for tiden mere aktuel end nogensinde, ikke mindst med en række udgivelser. Således har han for nylig genindspillet den sang, ”Lulu”, som Kim Larsen skrev til ham i begyndelsen af 1990’erne – en af de måder som Kim Larsen hjalp de af sine musikvenner, som for en stund var nede i en karrieremæssig bølgedal. ”Lulu” udkom i 1991 på albummet ”Ej Blot til Blues” i Danmark – og i 2015 på Easy Street Records i Seattle, USA. Når Krølle Erik nu har genindspillet ”Lulu”, så er det dels sket som optakt til hans 50-årsjubilæum i september, dels som en hyldest til landets største sangskriver.

I kølvandet på ”Lulu” udkommer der på Spotify og nogle andre streamingtjenester fire andre udgivelser, eksempelvis ”Money”, som er soundtracket til en video, der kan ses på YouTube. Endelig genudgives Krølle Eriks bidrag til Greenpeaces støttealbum ”Himlen Græder” fra 1983.

At Krølle Erik afholder releaseparty i Pilegården kan ikke komme bag på nogen, da han er stærkt knyttet til Brønshøj, især kulturhuset. Det var således med ham som idémand og initiativtager, at stedets daværende leder, Peter Steffensen, i årene omkring 2000 skabte et mekka i Pilegården for bluesmusik – med optræden af såvel danske som udenlandske, ikke mindst amerikanske topnavne.

At Krølle Erik ofte har været i USA for at indspille sange har i øvrigt aldrig fået ham til at glemme sine lokale rødder og sit musikalske samarbejde med folk som Claus Bøhling, Kim Gutman, Michael Bøving, Børge Biceps, Søren Berlev og Morten Wittrock. Og i de desværre alt for få år (2012-2014), hvor Ipsens Kaffebar på Brønshøjvej 14 berigede det lokale kulturliv, skete det med Krølle Erik i spidsen for en række fremragende musikere. Corona-virussen vil helt sikkert blive blæst bort, når Krølle Erik går på scenen med sin ”Lulu” og sit bluesband den 10. juli!