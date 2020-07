EnergiCentrets helte gået på sommerferie

Sidste picnic for de frivillige inden sommerferien. Foto: mfh

I Coronatiden har de frivillige i Folkekøkkenet og ansatte på EnergiCenter Voldparken holdt fanen højt

Af Erik Fisker

Selvom det populære folkekøkken lukkede ned og foreningsaktiviteter ophørte, gik frivillige og ansatte i gang med at omtænke folkekøkkenkonceptet under sloganet ”sammen-hver-for-sig”.

– Det er fantastisk, at de frivillige holdt kontakten med lokalområdet og vores trofaste kunder for hvem folkekøkkenet betyder meget. Vi fik endda nye kunder undervejs, siger leder af Frivilligcentret, Mads Faber Henriksen. Også de frivillige havde stor glæde af konceptet i en tid, som var svær for mange især ældre. – At komme her igen, var ligesom at få livet tilbage, udtaler Britta på 89 år, som er frivillig i folkekøkkenet.

Sidst i juni afholdtes den sidste picnic, hvor de frivillige kunne klappe sig selv på skuldrene over seks velgennemførte arrangementer. I fase 2 kunne man købe et økologisk måltid fra Det Økologiske Folkekøkken som take away og fase 3 som hyggelig picnic på plænen foran ECV i behørig afstand mellem de spisende.

– Vi håber bestemt ikke, at vi skal gøre noget tilsvarende igen, siger Mads Faber Henriksen. – Vi har vist, at vi har stor omstillingsparathed og at frivillighed kan være med til at styrke vores lokalområde og fællesskab også i krisetider. Vi håber meget, at vi kan starte op på folkekøkken, hvor vi kan være flere sammen indenfor, når det bliver koldere i luften og vi også har brug for fællesskabet, tilføjer han.

Folkekøkkenets videre fremtid efter 2020 afhænger af, om politikerne på Københavns Rådhus beslutter at forlænge bevillingerne til EnergiCenter Voldparken, som udløber i år.

– Vi håber, at vi har synliggjort, hvad vi betyder for lokalområdet også i krisetider, slutter Mads Faber Henriksen. Udflytterbørnehaverne kom tilbage allerede efter påske og Husum Skole benyttede de tomme foreningslokaler frem til juni måned.