Feriecamp

Foto: ef

I uge 29 og 30 blev der afholdt Feriecamp i Husumparken, hvor Husum Boldklub havde sammensat et varieret og spændende program med gratis aktiviteter for alle børn og unge. Desværre var fremmødet ofte noget begrænset, men det var uger med gode oplevelser, for de der kom og var med.

Af Erik Fisker