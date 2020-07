Fibernet til endnu flere områder i Brønshøj og Husum

Kortet er vejledende. På www.tdcnet.dk/fiber kan man tjekke, om en konkret adresse er omfattet af fiberudrulningen. Foto: Illustration: TDC

TDC NET udvider etableringen af fibernet og tilbyder gratis tilslutning og frit valg af udbyder til omkring nye 2.800 husstande og virksomheder i Brønshøj og Husum

Af Erik Fisker

Fra i dag kan de husstande og virksomheder, der er med i de udvalgte områder, tilmelde sig en gratis tilslutning fra TDC NET og efterfølgende købe abonnement på fiberbredbånd fra en udbyder efter eget valg.

TDC NET fortsætter fiberudrulningen i København og tilbyder nu tilslutning og frit valg af udbyder til omkring 2.800 adresser i udvalgte områder i Brønshøj og Husum. Med de nye adresser udvides udrulningen i Københavns Kommune til at omfatte omkring 12.800 adresser i alt.

Husstande og virksomheder i de nye områder kan fra i dag bestille gratis tilslutning til fibernet fra TDC NET på www.tdcnet.dk/fiber.

– Vi har oplevet stor interesse for vores fiberprojekter i Brønshøj og Husum. Derfor er det naturligt for os at udvide udrulningen, og med 2.800 nye adresser, som kan få gratis tilslutning til lynhurtigt internet, yder vi et stærkt bidrag til fremtidssikringen af den digitale infrastruktur i Københavns Kommune, siger Henrik Leu Christiansen fra TDC NET.

Gratis tilslutning og frit valg af udbyder

Takker man ja til tilbuddet om gratis tilslutning, vil adressen blive tilsluttet TDC NETs fibernet, og de nødvendige installationer vil blive udført uden beregning.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg.

Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.

Med en tilslutning til fibernet fra TDC NET er det muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1.000 Mbit/s, og i fremtiden vil hastighederne kunne blive endnu højere. Hvilke hastigheder, der er mulige på den enkelte adresse, afhænger dog altid af udbuddet hos de tilgængelige bredbåndsudbydere.

Mere information om fiberudrulningen på www.tdcnet.dk/fiber – hvor man også kan tjekke, om en konkret adresse er omfattet af tilbuddet om gratis tilslutning.

I villakvarterer i bydelen, der på fortovet har fået nedlagt kabler til fibernet, har arbejdet medført en del klager over utilfredsstillende reetablering efter gravearbejdet.