Frivillige søges til Bytteriet

Bytteriet i gården ved Kulturhuset Pilegården. Foto: presse

Kulturhuset Pilegårdens nyeste skud på stammen, byttestationen Bytteriet, mangler frivillige til at koordinere skiftene i byttestationen

Af Erik Fisker

Et årshjul med skiftende temaer sikrer, at der byttes forskellige ting i løbet af året. Der mangler frivillige til at holde orden og sørge for at tingene i Bytteriet passer med temaet. Der må meget gerne være flere frivillige over samme periode, men der søges også en koordinator til det samlede årshjul. Det vil også være muligt at være en del af et team, der får muligheden for at lave events, der omhandler genbrug/ bæredygtighed, som Kulturhuset Pilegården vil være med til at facilitere.

Interesserede kan skrive en mail til frivilligkoordinator Liselotte Søderlund på soeder@kk.dk.