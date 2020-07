Har du drømme om at udvide din virksomhed?: Disse 3 ting bør du overveje inden

SPONSORERET INDHOLD: Når man ejer sin egen virksomhed, så er der altid en helt masse overvejelser forbundet med det – og det gælder både, når det går godt, og når det går mindre godt. Hvis du dog er så heldig at have vind i sejlene, hvormed din virksomhed bare trives, så kan det være, at du overvejer at udvide din virksomhed.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis det er tilfældet, så er der dog en række ting, som det er godt lige at have med i overvejelserne, inden du kaster dig i dette projekt. Læs med her!

1. Flytning af fabrik: Måske du får du brug for mere plads

Hvis du f.eks. overvejer at udvide din virksomhed ved at øge jeres produktion, så kan det være en god ide at overveje, hvorvidt jeres produktion måske vokser ud af jeres fabrik, hvor man måske bør overveje flytning af fabrik. Det er nemlig langt fra optimalt at producere for mange produkter på et for lille areal, da det hurtigt kan føre til problemer med produktionen.

Derfor kan det være en god ide at overveje en flytning af fabrik, sådan at du er sikker på, at din fabrik holder til at øge produktionen.

2. Find beslægtede områder, hvor du kan få omsætning

Udover flytning af fabrik kan du også overveje, om du kan finde nogle beslægtede områder, hvor du potentielt kan øge din omsætning. På denne måde udvider du ikke blot din eksisterende kundekreds, men du formår også at finde et helt nyt potentiale af kunder, når du bevæger dig ind på nye forretningsområder.

Du kan tænke både i materialer og i ydelser, når du gerne vil udvide din virksomhed. Måske der er et produkt, som er oplagt sælge i din virksomhed? Eller måske du i stedet kan tilbyde dine kunder noget helt specielt i forhold til ekstraordinære leveringer, maskiner eller lignende?

3. Hvad kan du ændre i din allerede eksisterende del af virksomheden?

Førend du kaster dig ud i at opbygge nye dele til din virksomhed, så kan det være en god ide at tage et kig indadtil, inden du kaster dig ud i noget nyt. Tag et kig på de processer og forhold, som du og dine medarbejdere arbejder under lige nu – måske du kan finde nogle billigere eller bedre løsninger på nogle af jeres arbejdsprocesser?

Ved at effektivisere din virksomhed på denne måde, så får du ikke kun chancen for at gøre dine medarbejdere gladere, men det kan altså også give dig et økonomisk overskud. Det behøver endda ikke være store ændringer, førend I kan mærke en potentiel lettelse i arbejdet og økonomien. Dette overskud vil helt sikkert gøre dig godt, hvis du ender med at udvide din virksomhed, efter at du har effektiviseret den.