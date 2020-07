Historisk mange fodboldskolebørn hos BK Union

Også i år afholder BK Union den traditionelle Get2 Fodboldskole. Foto: privat

80 børn snører fodboldstøvlerne og bliver en del af fodboldens unikke fællesskab, når årets DBU Get2 Fodboldskole finder sted i fodboldklubben BK Union

Af Henrik Hvillum

Skolerne afvikles i samarbejde mellem DBU og DIF og er vigtigere end nogensinde for at give udsatte børn en skøn oplevelse efter corona-lukningen.

Corona-krisen i Danmark har siden marts betydet, at dansk fodbold har været lukket ned hele foråret. Heldigvis betyder genåbningen af landet, at fodboldens unikke fællesskab igen i år finder sted på fodboldskoler i socialt udsatte boligområder.

Get2 fodboldskolernes vigtige rolle i at gøre en positiv forskel for børn fra sårbare miljøer kan ikke understreges nok, fortæller Bent Clausen, næstformand i DBU og bestyrelsesmedlem i DIF:

– Corona har skabt en historisk sundhedskrise i Danmark og lukkede dansk fodbold i hele foråret, men nu ruller bolden igen herhjemme til stor glæde for rigtig mange mennesker. DBU Get2 Fodboldskole har på grund af corona aldrig været vigtigere end i år, hvor skolerne både kan genskabe begejstring og ikke mindst give et trygt fællesskab til børn fra udsatte boligområder. Det er fantastisk, at skolerne kan afvikles – og endda med et rekordantal børn,, siger Bent Clausen ifølge en pressemeddelelse.

Mere end 80 børn hos BK Union

Når klubben BK Union i uge 32 afholder årets DBU Get2 Fodboldskole vil mere end 80 børn i alderen syv til 14 år møde op på grønsværen hver morgen. Skolen hos BK Union er i år blandt et rekordantal på 21 skoler og hele 1.375 deltagere, hvilket blandt andet er gjort muligt takket være en pris fra UEFA Foundation for Children Award og en tilhørende pengepræmie på 45.500 euro (ca. 340.000 kr.).

I snart tre årtier har DBU afviklet fodboldskoler for flere end 500.000 børn over hele landet. Det er dog ikke alle børn i Danmark, der af økonomiske årsager har mulighed for at deltage på en almindelig fodboldskole. Derfor afholder DBU i samarbejde med DIF get2sport og lokale fodboldklubber for tiende år i træk særlige fodboldskoler for børn, der bor i udsatte boligområder.

Drevet at frivillige

Get2 Fodboldskolerne følger samme koncept som de gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at deltage. Fodboldskolerne er i høj grad drevet af lokale frivillige trænere og ledere, der gør et kæmpe arbejde for at give deltagerne en mindeværdig oplevelse.