Hjælp forretninger i dit nærområde

Hvis du går og mangler et fritidsprojekt ved siden af dit arbejde, så kunne investeringer være en mulighed for dig. Du kan selv vælge, hvor mange penge du vil sætte på spil, og hvordan du vil involvere dig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du synes det er spændende, så skulle du måske overveje at investere lokalt. Gør det i lokale virksomheder tæt på dig, så du kan følge udviklingen og selv være inde over beslutningsprocesserne.

Hvad betyder det at investere? Hvis man investerer i nogen, så dækker det typisk over, at man investerer tid eller noget af sig selv i et andet menneske. Man giver sig hen og er fuldstændig til stede sammen med vedkommende. Nærvær og tryghed er nøgleord i den forbindelse.

At investere i noget er overhovedet ikke det samme. Faktisk kan man argumentere for, at det på mange punkter er præcis det modsatte af førstnævnte definition. Hvis man investerer i noget, så investerer man i en ting – det kan både være fysisk eller i overført betydning – man lægger nogen penge i noget og håber på, at det, ved hjælp af pengene, kan vokse sig til noget større – og på den måde give et økonomisk afkast.

Man har altså et mål med investeringen. Men man kan også kombinere de to ting. Det sker, hvis man f.eks. investerer nogle penge i en lokal virksomhed eller forretning, som man har et forhold til – på den ene eller anden måde. Det kan være, at man er venner, bor i samme by eller er kollegaer.

Lad livet blomstre op

Hvis du bruger dine penge i det lokale nærområde, så vil det hjælpe til at skabe bedre rammer for alle. Problemet opstår, når folk holder op med at bruge de lokale butikker og kun tager ind byen for at handle. Brønshøj og Husum har svært ved at hamle op med navne som Valby og Frederiksberg. I værste fald kan det ende i butiksdød, og det ser ikke godt ud på hverken papiret eller i gadebilledet.

Men bruger du dine penge i nærområdet, uanset om det handler om investeringer eller almindelig handel i dagligvarebutikker, så vil du opleve en opblomstring. Der er behov for penge i provinsen, og du kan med god samvittighed investere både din tid og penge lokalt. Med det rette engagement kan du opleve livet blomstre op i din bydel igen.

Invester med god samvittighed

Der er mange måder at investere på. Ved en ETF-investering får du lidt af det hele. Hos mininvestering kan du læse meget mere. Når du vælger en sådan investering, investerer du i hundredvis af forskellige firmaer og virksomheder. Du rammer bredt og på den måde vil du formentlig have større sandsynlighed for tjene penge på dine investeringer – netop fordi det er højst usandsynligt, at alle dine investeringer klarer sig dårligt.

Når du investerer dine penge lokalt, så kommer det hele nærområdet til gode. Selvom det måske ikke er de investeringer, der giver det største umiddelbare afkast, så kan du sikre, at pengene ikke fosser ud. Hold pengene i det lokale og oplev forandring med det samme.