Den danske sommer er højsæson for skybrud, der topper i august. Foto: colourbox

Om sommeren er skybrud på sit højeste i Danmark - især i august

Af Randi Salzwedell

Fra 2011 til 2018 har der ifølge DMI gennemsnitligt været 6,5 dage med lokale skybrud. Den meteorologiske definition er, ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. Temperaturerne stiger, og nedbøren bliver ifølge rapporten ”Fremtidige klimaforandringer i Danmark” sandsynligvis kun kraftigere med tiden. – Her om sommeren oplever vi, at rigtig mange kunder viser rettidig omhu og gør, hvad de kan for at beskytte boligen, hvis et voldsomt skybrud skulle indtræffe. Og heldigvis er der faktisk en hel del, man som boligejer kan gøre på egen hånd for at dæmme op over for potentielle vandskader, fortæller Per Normann, der er hus- og haveekspert hos Biltema. Han giver her sine bedste tips til, hvad boligejerne selv kan gøre for at forberede sig på et eventuelt kommende skybrud.

Rens tagrenderne

Gå alle tagrenderne efter og sørg for at fjerne alle blade, mos og andet snavs, der kan stoppe vandet. En tagrenderenser kan lette arbejdet, og hvis man vil bruge mindre tid på tagrenderne fremover, kan man overveje at montere en løvbeskytter, der stopper løv og kviste.

Led vandet væk

Hvis der er lavtliggende områder, hvor vandet samler sig og hober sig op, findes der effektive afløbssystemer, der kan lede vandet til et mere hensigtsmæssigt sted på grunden. Har jorden svært ved at suge vand til sig, kan man montere en faskine, og står vandet højt tæt på huset, kan det være en god idé at nedgrave drænrør langs husmuren

Opbevar i kasser

Hvis man har kælder og ved, at skybruddet er på vej, kan man placere sine vigtigste ejendele på reoler og andre steder væk fra gulvet, eller man kan opbevare sine ting i opbevaringskasser af plast, hvor vandet ikke trænger ind. Er uheldet trods ihærdige forberedelser alligevel ude, er det en god idé at investere i en pumpe, som hurtigt og effektivt kan komme af med vandet.

FAKTA

På www.forsikringsvejret.dk vises om der har været voldsomme vejrhændelser i Danmark. På Forsikringsvejret kan man se, om der har været storm, skybrud eller lynnedslag. Forsikringsselskaberne anvender Forsikringsvejret til at vurdere, om en vejrskade er dækningsberettiget.