Hoppeloppen er åben igen

Hoppeloppen er et gratis tilbud til Brønshøjs børnefamilier i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

En selvbetjent legestue for de 1-5 årige. Med støtte fra Nordea Fonden har Pilegården købt en masse seje redskaber til Hoppeloppen, som befinder sig i gymnastiksalen i kælderen. Hoppeloppen genåbner forsigtigt onsdage og søndage, kl. 9-13 frem til og med 2. august. Grundet risikoen for spredning af Corona er der kun adgang for én gruppe ad gangen på maksimum 10 personer og man skal have en gratis billet, før man kan dukke op. Så man kan invitere sin bedste legekammerat med og nyde, at man har det hele for sig selv. Billetter hentes via Hoppeloppens facebookside og her står også hvordan man lukker sig selv ind.