Intranet er et styresystem som mange virksomheder bruger

SPONSORERET INDHOLD: Mange virksomheder vil gerne have det fulde overblik over praktisk information. På denne måde er det hele samlet et sted, og den enkelte medarbejder ved, hvor der kan findes relevant information. For at slippe for diverse dokumenter bør du gøre informationer digitale således, at det er nemmere for dig at bevare det ledelsesmæssige overblik.

Det er meget forskelligt, hvilken slags online platform, den enkelte virksomhed bruger. Behovet kan være forskelligt, alt efter hvor stor virksomheden er, samt hvor mange medarbejdere der skal holdes styr på.

Undersøg virksomhedens muligheder, så du kan komme i gang med at digitalisere en masse.

Hvad er virksomhedens behov?

Det er en god ide, at den enkelte virksomhed finder ud af, hvad behovet er til det digitale medie, hvor alle dokumenter skal gemmes. På denne måde er det nemmere at sortere blandt de mange muligheder.

Der er mange virksomheder, som har valgt at bruge Intranet, da denne platform har fået meget ros. Intranet er et brugervenligt system med et hav af funktioner. Det er utrolig nemt at komme i gang med det. På få minutter kan du komme i gang med at bruge systemet.

En af de helt store fordele er, at systemet er gratis i oprettelse, samt systemet giver din virksomhed en sikker opbevaring. På denne måde skal du ikke være bange for at vigtige dokumenter kommer i hænderne på de forkerte personer.

Derfor er virksomheder vilde med det

Hvad er det præcist, som virksomheder er så vilde med ved Intranet? Du kan bl.a. oprette dine egne sider med relevant information til medarbejderne. Du kan nemt skabe dig et overblik og dermed have styr på, hvordan fraværsregistreringen ser ud, samt hvornår de enkelte medarbejdere har overarbejde eller skal afspadsere. Alle relevante filer er samlet på et sted som f.eks. telefonbog, jubilæer og fødselsdage. Virksomheder er især glade for fælleskalenderen, da alle kan se, hvornår der skal ske noget bestemt.

Et nemt styresystem

Dine medarbejdere behøves slet ikke at være IT-kyndige for at kunne finde ud af Intranet. Efter en nem gennemgang kan du finde ud af, hvor du finder de forskellige funktioner. Det er hurtigt, nemt, og du kan på få minutter har tjekket det, som du havde behov for.

Intranet bliver hele tiden bedre og bedre, da der jævnligt kommer finjusteringer og dermed nye funktioner ind. Det er vigtigt med et hurtigt overblik, så du ikke behøves at bruge unødvendig tid på at lede efter noget bestemt.

Nye vaner

Selvom det ikke er alle, som er vilde med ændringer, så vil du hurtigt vænne dig til at bruge et online styresystem. Mange chefer bliver mere afslappede, fordi de ved, at vigtige dokumenter er opbevaret et sikkert sted.

Det er en god ide at aftale med medarbejderne, at de skal tjekke Intranet en gang om dagen. På denne måde kan de holde øje med, om der er sket noget nyt derinde, da det ikke er til at vide, hvornår der bliver postet noget derinde.