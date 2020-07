København får ros for sit cafémiljø

SPONSORERET INDHOLD: At København er en by fyldt med spændende caféer og restauranter er ikke i sig selv underligt. Og sammenligner man byen med andre større europæiske storbyer, er det da heller ikke, fordi man i København vil blive mødt med flere, end man ville, havde man besøgt Paris, London eller Prag.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men alligevel er der noget ved de københavnske caféer, der er ganske unikt i samme sammenligning. Og det er kvaliteten af de cafémiljøer, man møder i gaderne, når man slingrer ned ad de københavnske gader og leder efter en god kop kaffe.

I artiklen her kigger vi ind i, hvad det er, der gør de københavnske caféer så specielle sammenlignet med andre europæiske storbyer. Få dit overblik over de lokale baristaer lige her.

I Danmark er kaffe en kunst

Spørger man den gennemsnitlige forbruger, hvorfor han eller hun mener, kaffen skulle være mere speciel i København, end den er i resten af Europa, findes svaret i kvaliteten af den kaffe, man brygger.

For hvor man i udlandet ofte bliver mødt med kaffekæder, hvor kaffen er ensformig og brygget på store kaffeautomater, er den i København ofte brygget med den kærlighed, vi danskere ånder og lever for. Her er det at være en barista, en kunst i sig selv. Og køber man en kop kaffe på en kaffebar, vil man også gerne, at den smager af ”godt håndværk”.

På den måde kan selv en billig cafe blive en lokal seværdighed – og hele processen fra maling af bønner til servering skal være så traditionel, at man får al den smag og kraft ud af de ristede kaffebønner, som man overhovedet kan få. Og så skal det være synligt for modtageren, så man kan se, at kaffen er brygget på en så kompleks måde, at man ikke selv kan gå hjem og gøre kunsten efter.

Kaffebønner er aldrig bare kaffebønner

En anden forskel på kaffe i København sammenlignet med mange andre steder er, at man i Danmark ikke har den samme holdning til valg af bønner, som man har i mange andre lande. Der skal kræses om råvarerne, og selv en almindelig filterkaffe, man betaler for på café, skal være brygget på bønner, der smager anderledes end dem, man bruger på arbejde.

Denne ”arbejdsskade” er helt almindelig, hvis man spørger danskerne selv. Og på den måde kan man også sige, at der er en helt fundamental forskel på den kaffe, man får i hverdagen og den, man får på café.

Denne holdning ligger dybt i de kaffeglade danskere – og selvom man måske ikke skulle forestille sig, at det ville være anderledes hos andre folkeslag, er det faktisk alligevel lidt. Om det i sidste ende har sin begrundelse i prissætningen af en kop kaffe er uvis, da man jo unægtelig betaler en del mere for kaffe i København på grund af skatter og afgifter – men uagtet baggrunden er det i hvert fald noget, man som turist eller tilflytter har bidt mærke i, når man første gang bestiller en kop kaffe på de københavnske caféer.