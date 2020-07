Kommunen går ind i sag om affald på Bellahøj

KAB skal nu forklare sig over for Københavns Kommune

Af Randi Salzwedell

Kommunen er nu gået ind i sagen om de lukkede skraldeskakter i højhusene på Bellahøj. Teknik- og Miljøforvaltningen har offentliggjort et svar til Dansk Folkepartis medlem af Teknik- og Miljøudvalget, og oplyser at forvaltningen har ”bedt KAB om en redegørelse og vil efterfølgende sende redegørelsen i høring hos afdelingsbestyrelsen”.

– Beboerne har jo via deres afdelingsbestyrelse henvendt sig på rådhuset, så jeg er glad for, at kommunen nu er gået ind i sagen og har krævet en forklaring fra KAB. Det forekommer jo indlysende tåbeligt at opstille skraldecontainere udenfor. Det har da også vist sig, at det herfra flyder med affald og lugter ubehageligt grimt, siger Finn Rudaizky.

– Ifølge afdelingsbestyrelsen havde KAB fortalt dem, at det var Arbejdstilsynet, der havde krævet, at skraldeskakterne blev lukket. Det var jo løgn. Den beboervalgte afdelingsbestyrelse havde selv kontaktet Arbejdstilsynet, som kunne fortælle, at det havde man slet ikke bemyndigelse til, men man havde derimod pålagt KAB at sikre bedre arbejdsforhold ved skraldetømning. Det er jo noget helt andet end at stille krav om lukning, fortsætter Finn Rudaizky, der tidligere har kritiseret KAB for at vælge en ”doven og dum løsning” i stedet for at gå i dialog med de lokale beboere.

På grund af sommerferie regner Københavns Kommune først med, at der er svar i starten af august – og derefter vil de orientere Finn Rudaizky (DF) om udfaldet.

– Jeg følger sagen tæt. Beboerne, hvor af mange er ældre og dårligt gående, skal ikke skubbes rundt af nogle skrankepaver i KAB, der ikke engang har styr på arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, slutter Finn Rudaizky. EF