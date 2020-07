Korrektion vedr. affaldshentning

Det er tidligere oplyst i Brønshøj-Husum Avis, at politikerne har besluttet, at afhentning af affald kan starte kl. 5 om morgenen. Dette er ikke korrekt – indsamlingen kan starte kl. 6 og skal være afsluttet inden kl. 21. Omlægningen sker gradvist fra januar 2022. Mellem kl. 6-7 må der kun indsamles affald på de ”røde” […]

Af Erik Fisker

Det er tidligere oplyst i Brønshøj-Husum Avis, at politikerne har besluttet, at afhentning af affald kan starte kl. 5 om morgenen. Dette er ikke korrekt – indsamlingen kan starte kl. 6 og skal være afsluttet inden kl. 21. Omlægningen sker gradvist fra januar 2022. Mellem kl. 6-7 må der kun indsamles affald på de ”røde” gader, som der også hidtil er indsamlet fra i dette tidsrum, suppleret med ruter i områder i byen, hvor støj fra indsamlingen ikke forventes at genere borgerne. /EF