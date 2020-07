Lad os genåbne skraldeskakter på Bellahøj

Det er arbejdstilsynet, som har beordret os til at lukke skraldeskaktene. Sådan fortalte KAB beboerne i højhusbebyggelsen på Bellahøj

Af Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for DF og spidskandidat

Der var bare et problem. Det var løgn. Det fortæller den beboervalgte afdelingsbestyrelse, som selv kontaktede arbejdstilsynet. Her kunne man fortælle, at det havde man slet ikke bemyndigelse til, men man havde derimod pålagt KAB at sikre bedre arbejdsforhold ved skraldetømning.

Det er en doven og dum løsning KAB har valgt. I stedet for at gå i dialog med de lokale beboere har de bare ageret som de rene skrankepaver.

Nu er der så opstillet skraldecontainere uden for. Herfra flyder det med affald og lugter ubehageligt grimt. Det er ufatteligt, at KAB ikke evner at være i dialog med borgerne – for det kan afdelingsbestyrelsen fortælle, at de ikke er.

Derfor vil jeg nu tage sagen op i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus, så vi kan få gang i en løsning.

Vil KAB stadig ikke noget, så vil jeg foranledige, at vi går i gang med at hjælpe beboerne med at komme ud af deres aftale med KAB, så KAB kan blive smidt på porten.